Старовинний український десерт: як приготувати ґомбовці (відео)

Виходить дуже смачно і апетитно

Є чимало українських десертів. Ми розповідали, як спекти львівський сирник. Тепер поділимось рецептом закарпатських ґомбовців.

Це старовинна страва, яка має в начинці особливе сливове варення — леквар. Однак можна використовувати різноманітні начинки до свого смаку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diana_kulikovska.

Інгредієнти:

Борошно — 1 кг

Молоко — 500 мл

Яйця — 2 шт

Соняшникова олія — 4 ст. ложки

Дріжджі — 30 г

Цукор — 100 г

Сіль — 2 ч. л.

Будь-яке повидло чи варення для начинки

Розтоплене вершкове масло

Волоські горіхи

Спосіб приготування:

Перш за все, готуємо тісто. Цукор, молоко та дріжджі об‘єднуємо та розмішуємо до однорідності. Додаємо олію та яйця, окремо в борошно додаємо сіль. Вмішуючи борошно, замішуємо тісто, накриваємо його ставимо підходити на 30-40 хвилин. Розкочуємо тісто та витискаємо з нього кружечки. Формуємо ґомбовці з начинкою. Готуємо ґомбовці на пару 15-20 хвилин. Подаємо з вершковим маслом та посипаємо горіхами.

Цей десерт подається гарячим, він ароматний і дуже смачний. Також ми розповідали, як спекти м’яку паску.