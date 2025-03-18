Старовинний український десерт: як приготувати ґомбовці (відео)
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Виходить дуже смачно і апетитно
Є чимало українських десертів. Ми розповідали, як спекти львівський сирник. Тепер поділимось рецептом закарпатських ґомбовців.
Це старовинна страва, яка має в начинці особливе сливове варення — леквар. Однак можна використовувати різноманітні начинки до свого смаку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diana_kulikovska.
Інгредієнти:
- Борошно — 1 кг
- Молоко — 500 мл
- Яйця — 2 шт
- Соняшникова олія — 4 ст. ложки
- Дріжджі — 30 г
- Цукор — 100 г
- Сіль — 2 ч. л.
- Будь-яке повидло чи варення для начинки
- Розтоплене вершкове масло
- Волоські горіхи
Спосіб приготування:
- Перш за все, готуємо тісто. Цукор, молоко та дріжджі об‘єднуємо та розмішуємо до однорідності.
- Додаємо олію та яйця, окремо в борошно додаємо сіль. Вмішуючи борошно, замішуємо тісто, накриваємо його ставимо підходити на 30-40 хвилин.
- Розкочуємо тісто та витискаємо з нього кружечки. Формуємо ґомбовці з начинкою.
- Готуємо ґомбовці на пару 15-20 хвилин. Подаємо з вершковим маслом та посипаємо горіхами.
Цей десерт подається гарячим, він ароматний і дуже смачний. Також ми розповідали, як спекти м’яку паску.