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Старовинний український десерт: як приготувати ґомбовці (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Це давня українська страва
Це давня українська страва

Виходить дуже смачно і апетитно

Є чимало українських десертів. Ми розповідали, як спекти львівський сирник. Тепер поділимось рецептом закарпатських ґомбовців.

Це старовинна страва, яка має в начинці особливе сливове варення — леквар. Однак можна використовувати різноманітні начинки до свого смаку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diana_kulikovska.

Інгредієнти:

  • Борошно — 1 кг
  • Молоко — 500 мл
  • Яйця — 2 шт
  • Соняшникова олія — 4 ст. ложки
  • Дріжджі — 30 г
  • Цукор — 100 г
  • Сіль — 2 ч. л.
  • Будь-яке повидло чи варення для начинки
  • Розтоплене вершкове масло
  • Волоські горіхи

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, готуємо тісто. Цукор, молоко та дріжджі об‘єднуємо та розмішуємо до однорідності.
  2. Додаємо олію та яйця, окремо в борошно додаємо сіль. Вмішуючи борошно, замішуємо тісто, накриваємо його ставимо підходити на 30-40 хвилин.
  3. Розкочуємо тісто та витискаємо з нього кружечки. Формуємо ґомбовці з начинкою.
  4. Готуємо ґомбовці на пару 15-20 хвилин. Подаємо з вершковим маслом та посипаємо горіхами.

Цей десерт подається гарячим, він ароматний і дуже смачний. Також ми розповідали, як спекти м’яку паску.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Начинка #Тісто