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Старинный украинский десерт: как приготовить гомбовцы (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Это давнее украинское блюдо
Это давнее украинское блюдо

Выходит очень вкусно и аппетитно

Есть немало украинских десертов. Мы рассказывали, как испечь львовский сырник. Теперь поделимся рецептом закарпатских гомбовцев.

Это старинное блюдо, имеющее в начинке особое сливовое варенье – леквар. Однако можно использовать разнообразные начинки по своему вкусу. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником diana_kulikovska.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг
  • Молоко – 500 мл
  • Яйца — 2 шт
  • Подсолнечное масло – 4 ст. ложки
  • Дрожжи — 30 г
  • Сахар — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Любое повидло или варенье для начинки
  • Растопленное сливочное масло
  • Грецкие орехи

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, готовим тесто. Сахар, молоко и дрожжи объединяем и размешиваем до однородности.
  2. Добавляем растительное масло и яйца, отдельно в муку добавляем соль. Вмешивая муку, замешиваем тесто, накрываем его и ставим подходить на 30-40 минут.
  3. Раскатываем тесто и выжимаем из него кружочки. Формируем гомбовцы с начинкой.
  4. Готовим гомбовцы на пару 15-20 минут. Подаем со сливочным маслом и посыпаем орехами.

Этот десерт подается горячим, он ароматен и очень вкусен. Также мы рассказывали, как испечь мягкую паску.

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