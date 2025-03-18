Старинный украинский десерт: как приготовить гомбовцы (видео)
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Выходит очень вкусно и аппетитно
Есть немало украинских десертов. Мы рассказывали, как испечь львовский сырник. Теперь поделимся рецептом закарпатских гомбовцев.
Это старинное блюдо, имеющее в начинке особое сливовое варенье – леквар. Однако можно использовать разнообразные начинки по своему вкусу. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником diana_kulikovska.
Ингредиенты:
- Мука – 1 кг
- Молоко – 500 мл
- Яйца — 2 шт
- Подсолнечное масло – 4 ст. ложки
- Дрожжи — 30 г
- Сахар — 100 г
- Соль — по вкусу
- Любое повидло или варенье для начинки
- Растопленное сливочное масло
- Грецкие орехи
Способ приготовления:
- Прежде всего, готовим тесто. Сахар, молоко и дрожжи объединяем и размешиваем до однородности.
- Добавляем растительное масло и яйца, отдельно в муку добавляем соль. Вмешивая муку, замешиваем тесто, накрываем его и ставим подходить на 30-40 минут.
- Раскатываем тесто и выжимаем из него кружочки. Формируем гомбовцы с начинкой.
- Готовим гомбовцы на пару 15-20 минут. Подаем со сливочным маслом и посыпаем орехами.
Этот десерт подается горячим, он ароматен и очень вкусен. Также мы рассказывали, как испечь мягкую паску.