Старинный украинский десерт: как приготовить гомбовцы (видео)

Выходит очень вкусно и аппетитно

Есть немало украинских десертов. Мы рассказывали, как испечь львовский сырник. Теперь поделимся рецептом закарпатских гомбовцев.

Это старинное блюдо, имеющее в начинке особое сливовое варенье – леквар. Однако можно использовать разнообразные начинки по своему вкусу. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником diana_kulikovska.

Ингредиенты:

Мука – 1 кг

Молоко – 500 мл

Яйца — 2 шт

Подсолнечное масло – 4 ст. ложки

Дрожжи — 30 г

Сахар — 100 г

Соль — по вкусу

Любое повидло или варенье для начинки

Растопленное сливочное масло

Грецкие орехи

Способ приготовления:

Прежде всего, готовим тесто. Сахар, молоко и дрожжи объединяем и размешиваем до однородности. Добавляем растительное масло и яйца, отдельно в муку добавляем соль. Вмешивая муку, замешиваем тесто, накрываем его и ставим подходить на 30-40 минут. Раскатываем тесто и выжимаем из него кружочки. Формируем гомбовцы с начинкой. Готовим гомбовцы на пару 15-20 минут. Подаем со сливочным маслом и посыпаем орехами.

Этот десерт подается горячим, он ароматен и очень вкусен. Также мы рассказывали, как испечь мягкую паску.