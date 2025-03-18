Нереально смачний печінковий тортик: як його приготувати (відео)

Виходить смачно, а готується просто

З печінки можна приготувати чимало смачненького. Ми розповідали, як приготувати з неї котлетки. Тепер поділимось рецептом чудового печінкового тортика.

Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі albik.food. Він виходить нереально смачним і м’яким, як масло.

Інгредієнти:

Печінка 700 г

Молоко 250 г

Яйця 3 шт

Олія 70 г

Сіль 1 ч. л.

Борошно 110-130 г

Для начинки:

Гриби 200 г

Цибуля 150-200 г

Сіль до смаку

Майонез 150 г

Сметана 100 г

Плавлений сир 200 г

Часник 0.5 ч. л.

Спосіб приготування:

Печінку перебиваємо блендером. Додаємо до неї молоко, яйця, олію та сіль. Все перемішуємо та всипаємо борошно, вимішуємо. Розігріваємо сковорідку (якщо антипригарна — можна смажити без олії). Виливаємо ополоником тонкий шар печінкового тіста. Так смажимо всі млинці з обох сторін до готовності. Для начинки гриби дрібно нарізаємо. Обсмажуємо їх на сковорідці 5–7 хвилин та додаємо накришену цибулю. Смажимо до готовності та солимо до смаку. Охолоджуємо грибну начинку, а тоді додаємо майонез, сметану, плавлений сир і подрібнений часник. Кожен млинець змащуємо начинкою та викладаємо їх один на одного. Ставимо тортик в холодильник на кілька годин, щоб він просочився. Перед подачею верхній шар прикрашаємо до смаку.

Це дуже ніжно та смачно. Відмінна закуска на кожен день чи навіть до святкового столу. Також ми розповідали, як смачно замаринувати скумбрію.