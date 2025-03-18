Нереально вкусный печеночный тортик: как его приготовить (видео)

Выходит вкусно, а готовится просто

Из печени можно приготовить много вкусненького. Мы рассказывали, как приготовить из нее котлетки. Теперь поделимся рецептом замечательного печеночного тортика.

Как его приготовить рассказали в кулинарном блоге albik.food. Он выходит нереально вкусным и мягким, как масло.

Ингредиенты:

Печень 700 г

Молоко 250 г

Яйца 3 шт

Масло 70 г

1 ч. соль. л.

Мука 110-130 г

Для начинки:

Грибы 200 г

Лук 150-200 г

Соль по вкусу

Майонез 150 г

Сметана 100 г

Плавленый творог 200 г

Чеснок 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Печень перебиваем блендером. Добавляем в нее молоко, яйца, масло и соль. Все перемешиваем и всыпаем муку, вымешиваем. Разогреваем сковороду (если антипригарная – можно жарить без масла). Выливаем половником тонкий слой печеночного теста. Так жарим все блины с обеих сторон до готовности. Для начинки грибы мелко нарезаем. Обжариваем их на сковороде 5-7 минут и добавляем лук. Жарим до готовности и солим по вкусу. Охлаждаем грибную начинку, затем добавляем майонез, сметану, плавленый сыр и измельченный чеснок. Каждый блинчик смазываем начинкой и выкладываем их друг на друга. Ставим тортик в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. Перед подачей верхний слой украшаем по вкусу.

Это очень нежно и вкусно. Отличная закуска на каждый день или даже к праздничному столу. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию.