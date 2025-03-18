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Нереально вкусный печеночный тортик: как его приготовить (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант блюда из печени
Прекрасный вариант блюда из печени. Фото Скриншот из видео

Выходит вкусно, а готовится просто

Из печени можно приготовить много вкусненького. Мы рассказывали, как приготовить из нее котлетки. Теперь поделимся рецептом замечательного печеночного тортика.

Как его приготовить рассказали в кулинарном блоге albik.food. Он выходит нереально вкусным и мягким, как масло.

Ингредиенты:

  • Печень 700 г
  • Молоко 250 г
  • Яйца 3 шт
  • Масло 70 г
  • 1 ч. соль. л.
  • Мука 110-130 г

Для начинки:

  • Грибы 200 г
  • Лук 150-200 г
  • Соль по вкусу
  • Майонез 150 г
  • Сметана 100 г
  • Плавленый творог 200 г
  • Чеснок 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Печень перебиваем блендером. Добавляем в нее молоко, яйца, масло и соль. Все перемешиваем и всыпаем муку, вымешиваем.
  2. Разогреваем сковороду (если антипригарная – можно жарить без масла). Выливаем половником тонкий слой печеночного теста. Так жарим все блины с обеих сторон до готовности.
  3. Для начинки грибы мелко нарезаем. Обжариваем их на сковороде 5-7 минут и добавляем лук. Жарим до готовности и солим по вкусу.
  4. Охлаждаем грибную начинку, затем добавляем майонез, сметану, плавленый сыр и измельченный чеснок.
  5. Каждый блинчик смазываем начинкой и выкладываем их друг на друга. Ставим тортик в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. Перед подачей верхний слой украшаем по вкусу.

Это очень нежно и вкусно. Отличная закуска на каждый день или даже к праздничному столу. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию.

Теги:
#Рецепт #Печень #Закуска #Майонез