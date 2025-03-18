Нереально вкусный печеночный тортик: как его приготовить (видео)
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Выходит вкусно, а готовится просто
Из печени можно приготовить много вкусненького. Мы рассказывали, как приготовить из нее котлетки. Теперь поделимся рецептом замечательного печеночного тортика.
Как его приготовить рассказали в кулинарном блоге albik.food. Он выходит нереально вкусным и мягким, как масло.
Ингредиенты:
- Печень 700 г
- Молоко 250 г
- Яйца 3 шт
- Масло 70 г
- 1 ч. соль. л.
- Мука 110-130 г
Для начинки:
- Грибы 200 г
- Лук 150-200 г
- Соль по вкусу
- Майонез 150 г
- Сметана 100 г
- Плавленый творог 200 г
- Чеснок 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Печень перебиваем блендером. Добавляем в нее молоко, яйца, масло и соль. Все перемешиваем и всыпаем муку, вымешиваем.
- Разогреваем сковороду (если антипригарная – можно жарить без масла). Выливаем половником тонкий слой печеночного теста. Так жарим все блины с обеих сторон до готовности.
- Для начинки грибы мелко нарезаем. Обжариваем их на сковороде 5-7 минут и добавляем лук. Жарим до готовности и солим по вкусу.
- Охлаждаем грибную начинку, затем добавляем майонез, сметану, плавленый сыр и измельченный чеснок.
- Каждый блинчик смазываем начинкой и выкладываем их друг на друга. Ставим тортик в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. Перед подачей верхний слой украшаем по вкусу.
Это очень нежно и вкусно. Отличная закуска на каждый день или даже к праздничному столу. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию.