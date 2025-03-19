Эта закуска первой разлетается с праздничного стола: аппетитные сэндвичи "Соленое орео" (видео)

Таких "бутербродиков" можно смело готовить тройную порцию

На праздничный стол хочется ставить простые, но оригинальные закуски. Мы делились рецептом салата "Тунец под шубой". Теперь расскажем, как приготовить аппетитные сэндвичи.

Кулинарная блоггерша vita_vorotniuk рассказала, как приготовить закусочные бутербродики "Соленое орео". Они готовятся из крекеров, а начинкой выступает намазка из яиц и сыра.

Ингредиенты:

Плавленый сыр – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Майонез – 1 ст. л.

Крекеры

Укроп

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Прежде всего, отвариваем яйцо. Охлаждаем его, чистим, натираем вместе с плавленым сыром на терке. К сырной массе добавляем соль, майонез и пропущенный через пресс или каким-либо другим образом измельченный чеснок. Перемешиваем до однородности. Начинаем формировать сэндвичи. Выкладываем начинку ложкой на один крекер, затем накрываем вторым и немного прижимаем. Нарезаем укроп очень мелко. Обваливаем края сэндвичей в измельченном укропе.

Это идеальная закуска, которая отлично подойдет как для перекуса, так и для праздничного стола. Также мы рассказывали, как замариновать рыбку особенно вкусно.