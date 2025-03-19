Сочный штрудель можно приготовить всего за 20 минут: секрет ленивой выпечки (видео)

Очень легкий и простой рецепт выпечки

Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать в кондитерскую. Мы рассказывали, как испечь львовский сырник. Теперь поделимся рецептом сочного ленивого штруделя.

Кулинарная блоггерша под ником romanovskaya_krestina рассказала, как приготовить быстрый штрудель из теста фило. Самое готовое тоненькое тесто – это секрет ленивости этой выпечки.

Ингредиенты:

Тесто фило – 4 листа

Творог – 350 г

Ягоды (любые) – 200 г

Подсластитель – 1 ст. л. (или сахар по вкусу)

Яйца – 2 шт

Кунжут – для посыпки

Оливковое масло – для смазки

Способ приготовления:

Прежде всего, приготовим начинку. Смешиваем творог с яйцами и подсластителем. С тестом работаем быстро, поскольку оно быстро высыхает. Каждый лист теста смазываем оливковым маслом и складываем друг на друга. Выкладываем на слои теста творожную начинку. Поверх нее выкладываем ягоды. Сворачиваем тесто с начинкой в рулет, смазываем его взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем штрудель в разогретой до 180°C духовке. Время приготовления ориентировочно составляет 10 минут до золотистого цвета.

Можно использовать любые ягоды по вашему вкусу, замороженные или нет. Также мы рассказывали, как испечь нежный кулич.