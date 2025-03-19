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Сочный штрудель можно приготовить всего за 20 минут: секрет ленивой выпечки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусная выпечка к чаю или кофе
Вкусная выпечка к чаю или кофе. Фото 1000.menu

Очень легкий и простой рецепт выпечки

Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать в кондитерскую. Мы рассказывали, как испечь львовский сырник. Теперь поделимся рецептом сочного ленивого штруделя.

Кулинарная блоггерша под ником romanovskaya_krestina рассказала, как приготовить быстрый штрудель из теста фило. Самое готовое тоненькое тесто – это секрет ленивости этой выпечки.

Ингредиенты:

  • Тесто фило – 4 листа
  • Творог – 350 г
  • Ягоды (любые) – 200 г
  • Подсластитель – 1 ст. л. (или сахар по вкусу)
  • Яйца – 2 шт
  • Кунжут – для посыпки
  • Оливковое масло – для смазки

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, приготовим начинку. Смешиваем творог с яйцами и подсластителем.
  2. С тестом работаем быстро, поскольку оно быстро высыхает. Каждый лист теста смазываем оливковым маслом и складываем друг на друга.
  3. Выкладываем на слои теста творожную начинку. Поверх нее выкладываем ягоды.
  4. Сворачиваем тесто с начинкой в рулет, смазываем его взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем штрудель в разогретой до 180°C духовке. Время приготовления ориентировочно составляет 10 минут до золотистого цвета.

Можно использовать любые ягоды по вашему вкусу, замороженные или нет. Также мы рассказывали, как испечь нежный кулич.

Теги:
#Рецепт #Ягоды #Выпечка #Тесто