Сочный штрудель можно приготовить всего за 20 минут: секрет ленивой выпечки (видео)
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Очень легкий и простой рецепт выпечки
Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать в кондитерскую. Мы рассказывали, как испечь львовский сырник. Теперь поделимся рецептом сочного ленивого штруделя.
Кулинарная блоггерша под ником romanovskaya_krestina рассказала, как приготовить быстрый штрудель из теста фило. Самое готовое тоненькое тесто – это секрет ленивости этой выпечки.
Ингредиенты:
- Тесто фило – 4 листа
- Творог – 350 г
- Ягоды (любые) – 200 г
- Подсластитель – 1 ст. л. (или сахар по вкусу)
- Яйца – 2 шт
- Кунжут – для посыпки
- Оливковое масло – для смазки
Способ приготовления:
- Прежде всего, приготовим начинку. Смешиваем творог с яйцами и подсластителем.
- С тестом работаем быстро, поскольку оно быстро высыхает. Каждый лист теста смазываем оливковым маслом и складываем друг на друга.
- Выкладываем на слои теста творожную начинку. Поверх нее выкладываем ягоды.
- Сворачиваем тесто с начинкой в рулет, смазываем его взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем штрудель в разогретой до 180°C духовке. Время приготовления ориентировочно составляет 10 минут до золотистого цвета.
Можно использовать любые ягоды по вашему вкусу, замороженные или нет. Также мы рассказывали, как испечь нежный кулич.