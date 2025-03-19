Если дома есть несколько картофелин – приготовьте это сытное блюдо: замечательный рецепт (видео)
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Прекрасный рецепт картофельных галушек
Когда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким, обратите внимание на украинскую кухню — здесь много разнообразного. Мы рассказывали, как приготовить карпатский борщ. Теперь поделимся рецептом картофельных галушек.
В кулинарном блоге kushnir_cooking поделились современной адаптацией традиционного блюда. Здесь картофельные галушки подаются в соусе с шампиньонами и пармезаном.
Ингредиенты:
- Картофель — 800 г
- Яйцо — 1 шт
- Соль — щепотка
- Мука — 200-250 г
Для соуса:
- Чеснок — 3 зубчика
- Сливочное масло — 50 г
- Шампиньоны — 300 г
- Сливки — 200 мл
- Сыр пармезан — 100 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Для начала следует отварить картофель в мундире. Очистить их от кожуры и натереть на терку.
- К полученному таким образом картофельному пюре добавить яйцо, соль и муку. Замешиваем тесто.
- Делим его на несколько частей. Формируем из них колбаски, периодически подсыпая муку. Нарезаем их на небольшие кусочки и отставляем на время.
- Тем временем готовим соус – на сковороду отправляем масло, а к нему добавляем нарезанный чеснок. Обжариваем 1-2 минуты, а затем добавляем нарезанные шампиньоны.
- Солим, перчим и обжариваем несколько минут. Тем временем в подсоленный кипяток отправляем сформированные галушки.
- Когда галушки всплывут, можно доставать — значит они готовы. К грибам добавляем сливки и пармезан. Добавляем клецки, готовим еще минуту и выключаем огонь.
Блюдо готовится просто, а получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как испечь дома львовский сырник.