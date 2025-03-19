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Если дома есть несколько картофелин – приготовьте это сытное блюдо: замечательный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусное и сытное блюдо
Вкусное и сытное блюдо. Фото shuba.life

Прекрасный рецепт картофельных галушек

Когда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким, обратите внимание на украинскую кухню — здесь много разнообразного. Мы рассказывали, как приготовить карпатский борщ. Теперь поделимся рецептом картофельных галушек.

В кулинарном блоге kushnir_cooking поделились современной адаптацией традиционного блюда. Здесь картофельные галушки подаются в соусе с шампиньонами и пармезаном.

Ингредиенты:

  • Картофель — 800 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Соль — щепотка
  • Мука — 200-250 г

Для соуса:

  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сливочное масло — 50 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Сливки — 200 мл
  • Сыр пармезан — 100 г
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Для начала следует отварить картофель в мундире. Очистить их от кожуры и натереть на терку.
  2. К полученному таким образом картофельному пюре добавить яйцо, соль и муку. Замешиваем тесто.
  3. Делим его на несколько частей. Формируем из них колбаски, периодически подсыпая муку. Нарезаем их на небольшие кусочки и отставляем на время.
  4. Тем временем готовим соус – на сковороду отправляем масло, а к нему добавляем нарезанный чеснок. Обжариваем 1-2 минуты, а затем добавляем нарезанные шампиньоны.
  5. Солим, перчим и обжариваем несколько минут. Тем временем в подсоленный кипяток отправляем сформированные галушки.
  6. Когда галушки всплывут, можно доставать — значит они готовы. К грибам добавляем сливки и пармезан. Добавляем клецки, готовим еще минуту и выключаем огонь.

Блюдо готовится просто, а получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как испечь дома львовский сырник.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Грибы #Галушки