Сытные и вкусные голубцы, которые не нужно крутить: "ленивый" и быстрый рецепт (видео)
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Блюдо вкусное, а готовится очень легко
Вкусные блюда не обязательно должны быть сложными. Мы рассказывали, как приготовить ароматный плов. Теперь поделимся рецептом вкусных и ленивых голубцов.
Такие голубцы не надо крутить, поэтому вы приготовите их гораздо быстрее, чем классические. Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.
Ингредиенты:
- мясо (свинина/говядина) – 1 кг
- рис – 375 г
- лук – 3 шт
- морковь – 2 шт
- капуста – 500 г
- соль, перец, мясо, паприка – по вкусу
- мука – для обкатки
- масло – для жарки
Для заливки:
- сметана – 0,5 л
- томаты без кожуры в собственном соке – 0,5 л (или 2 ст. л. томатной пасты+0,5 л воды)
- соль, перец, хмели сунели – по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо перемалываем в фарш. Рис хорошо промываем и отвариваем до готовности. Лук режем, морковь трем на большой терке.
- На небольшом огне на растительном масле обжариваем до прозрачности лук. Добавляем морковь и жарим еще несколько минут.
- Капусту мелко крошим и тушим до мягкости на небольшом огне с небольшим количеством растительного масла.
- Смешиваем фарш, сваренный рис, зажарку, капусту и специи. В плоскую тарелку насыпаем муку, разогреваем масло на сковороде.
- Из фарша формируем котлетки, обкатываем в муке и жарим на среднем огне. Готовим с двух сторон к легкой золотистости. Не готовим полностью, только так, чтобы они "схватились".
- Для заливки объединяем и кропотливо перемешиваем все составляющие. На дно формы для запекания добавляем несколько заливочных ложек.
- Выкладываем ленивые голубцы, заливаем остальным соусом и запекаем. В предварительно разогретой духовке запекаем до готовности.
Это полноценное блюдо, которое готовится очень просто. Также мы рассказывали, как сделать аппетитный карпатский борщ.