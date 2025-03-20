Сытные и вкусные голубцы, которые не нужно крутить: "ленивый" и быстрый рецепт (видео)

Блюдо вкусное, а готовится очень легко

Вкусные блюда не обязательно должны быть сложными. Мы рассказывали, как приготовить ароматный плов. Теперь поделимся рецептом вкусных и ленивых голубцов.

Такие голубцы не надо крутить, поэтому вы приготовите их гораздо быстрее, чем классические. Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

мясо (свинина/говядина) – 1 кг

рис – 375 г

лук – 3 шт

морковь – 2 шт

капуста – 500 г

соль, перец, мясо, паприка – по вкусу

мука – для обкатки

масло – для жарки

Для заливки:

сметана – 0,5 л

томаты без кожуры в собственном соке – 0,5 л (или 2 ст. л. томатной пасты+0,5 л воды)

соль, перец, хмели сунели – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо перемалываем в фарш. Рис хорошо промываем и отвариваем до готовности. Лук режем, морковь трем на большой терке. На небольшом огне на растительном масле обжариваем до прозрачности лук. Добавляем морковь и жарим еще несколько минут. Капусту мелко крошим и тушим до мягкости на небольшом огне с небольшим количеством растительного масла. Смешиваем фарш, сваренный рис, зажарку, капусту и специи. В плоскую тарелку насыпаем муку, разогреваем масло на сковороде. Из фарша формируем котлетки, обкатываем в муке и жарим на среднем огне. Готовим с двух сторон к легкой золотистости. Не готовим полностью, только так, чтобы они "схватились". Для заливки объединяем и кропотливо перемешиваем все составляющие. На дно формы для запекания добавляем несколько заливочных ложек. Выкладываем ленивые голубцы, заливаем остальным соусом и запекаем. В предварительно разогретой духовке запекаем до готовности.

Это полноценное блюдо, которое готовится очень просто. Также мы рассказывали, как сделать аппетитный карпатский борщ.