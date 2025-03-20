Не покупайте халву – дома ее можно приготовить втрое вкуснее: вы потратите на это 15 минут (видео)

Домашняя халва вкусна, и вы еще точно будете знать, из чего ее приготовили

Домашние сладости могут быть вкусными, а еще вы точно знаете, из чего их приготовили. Мы рассказывали, как приготовить гомбовцы. Теперь поделимся рецептом домашней халвы.

Кулинарная блоггерша под ником hanna_vorobei рассказала, как приготовить дома халву из кунжута. Она будет гораздо вкуснее, чем та, которую вы купите в магазине. А на весь рецепт вы потратите не больше 15 минут.

Ингредиенты:

300 г кунжута

5 ст. л. меда

40 г кокосовой стружки

Способ приготовления:

Кунжут высыпаем на сухую сковородку. Жарим его на маленьком огне до золотистого цвета, постоянно перемешивая. Измельчаем горячий кунжут погружным блендером. После этого добавляем кокосовую стружку и мед. Все смешиваем до однородности. Подбираем удобную форму (можно застелить пленкой) и тщательно и плотно утрамбовываем туда массу. Ставим будущую халву в холодильник на ночь. За ночь она стабилизируется и застынет, можно будет нарезать.

Такая халва имеет терпкий, в меру сладкий вкус. Она очень вкусна. Также мы рассказывали, как приготовить ленивый штрудель.