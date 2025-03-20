Это грузинское блюдо знаменито на весь мир: как приготовить настоящие хинкали (видео)

Великолепный рецепт хинкалей

Когда хочется вкусненького, не обязательно ориентироваться только на украинскую кухню. Хотя ароматный борщ – это замечательное блюдо для любого случая, предлагаем посмотреть в сторону грузинской кухни.

Хинкали – это грузинское блюдо, знаменитое на весь мир. Как приготовить их на собственной кухне, в своем видео рассказала кулинарная блоггер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

мука — 500 г

соль — 0,5 ч. л.

винный уксус — 1 ст. л.

ледяная вода — 200 мл

Начинка:

фарш — 400 г

лук — 2 шт

зубчик чеснока

стакан воды — 120мл

кинза/петрушка

специи по вкусу

Способ приготовления

К просеянной муке добавляем соль. За два-три подхода вливаем смешанную с уксусом воду. Замешиваем тесто. Важно месить его 15-20 минут, оно должно быть очень жесткое и жесткое. Оставляем его в холодильнике на 2-3 часа. Для начинки на мелкую терку натираем лук и чеснок и мелко крошим кинзу. Добавляем в фарш. Также вливаем воду и добавляем специи, все тщательно перемешиваем. Дополнительно выжимаем сок из одной натертой луковицы. Достаем тесто из холодильника и делим на 8 частей. Каждый кусочек раскатываем в тонкий пласт. По центру кусочка теста выкладываем 1,5 столовых ложки фарша. Начинаем защипывать слева направо. У сформированного хинкаля отрезаем хвостик. Так готовим все хинкали. Отвариваем их в подсоленной воде 10-15 минут.

Это фантастически вкусно – внутри, кроме самого фарша, также есть огромное количество мясного бульона. Также мы рассказывали, как приготовить ароматный плов.