Это грузинское блюдо знаменито на весь мир: как приготовить настоящие хинкали (видео)
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Великолепный рецепт хинкалей
Когда хочется вкусненького, не обязательно ориентироваться только на украинскую кухню. Хотя ароматный борщ – это замечательное блюдо для любого случая, предлагаем посмотреть в сторону грузинской кухни.
Хинкали – это грузинское блюдо, знаменитое на весь мир. Как приготовить их на собственной кухне, в своем видео рассказала кулинарная блоггер Юлия Сенич.
Ингредиенты:
- мука — 500 г
- соль — 0,5 ч. л.
- винный уксус — 1 ст. л.
- ледяная вода — 200 мл
Начинка:
- фарш — 400 г
- лук — 2 шт
- зубчик чеснока
- стакан воды — 120мл
- кинза/петрушка
- специи по вкусу
Способ приготовления
- К просеянной муке добавляем соль. За два-три подхода вливаем смешанную с уксусом воду.
- Замешиваем тесто. Важно месить его 15-20 минут, оно должно быть очень жесткое и жесткое. Оставляем его в холодильнике на 2-3 часа.
- Для начинки на мелкую терку натираем лук и чеснок и мелко крошим кинзу. Добавляем в фарш. Также вливаем воду и добавляем специи, все тщательно перемешиваем. Дополнительно выжимаем сок из одной натертой луковицы.
- Достаем тесто из холодильника и делим на 8 частей. Каждый кусочек раскатываем в тонкий пласт.
- По центру кусочка теста выкладываем 1,5 столовых ложки фарша. Начинаем защипывать слева направо.
- У сформированного хинкаля отрезаем хвостик. Так готовим все хинкали. Отвариваем их в подсоленной воде 10-15 минут.
Это фантастически вкусно – внутри, кроме самого фарша, также есть огромное количество мясного бульона. Также мы рассказывали, как приготовить ароматный плов.