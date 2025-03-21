Якщо вдома є жменька маку, приготуйте цей розкішний кекс: виходить ароматним і вологим (відео)
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Як приготувати чудовий кекс до чаю
Коли хочеться смачненького до чаю, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати вдома справжню халву. Тепер поділимось рецептом розкішного кексу.
Приготуйте його, якщо вдома є жменька маку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна. Лимонно-маковий кекс виходить дуже ароматним і вологим.
Інгредієнти:
- Яйця — 3 шт;
- Цукор — 200 г;
- Ванільний цукор — 10 г;
- Розтоплене вершкове масло — 120 г;
- Сметана — 250 г;
- Борошно — 250 г;
- Розпушувач — 10 г;
- Сухий мак — 40 г;
- Цедра 1 лимону та сік половинки.
Спосіб приготування:
- Яйця слід збити вінчиком з цукром та ванільним цукром. В яєчну масу влити розтоплене масло та сметану, перемішати до однорідного стану.
- Тоді, поступово вмішуючи, всипати борошно та розпушувач. Коли тісто стане однорідним, всипати мак і ще раз перемішати.
- До майже готового тіста додати цедру та сік лимону. Ще раз перемішати і перелити тісто в форму, попередньо змащену вершковим маслом.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Щоб зрозуміти, чи кекс готовий, вставте всередину шпажку — якщо вона вийде сухою — все готово.
Це чудовий варіант домашньої випічки до кави чи чаю. Також ми розповідали, як приготувати лінивий штрудель з тіста.