Якщо вдома є жменька маку, приготуйте цей розкішний кекс: виходить ароматним і вологим (відео)

Як приготувати чудовий кекс до чаю

Коли хочеться смачненького до чаю, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати вдома справжню халву. Тепер поділимось рецептом розкішного кексу.

Приготуйте його, якщо вдома є жменька маку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна. Лимонно-маковий кекс виходить дуже ароматним і вологим.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт;

Цукор — 200 г;

Ванільний цукор — 10 г;

Розтоплене вершкове масло — 120 г;

Сметана — 250 г;

Борошно — 250 г;

Розпушувач — 10 г;

Сухий мак — 40 г;

Цедра 1 лимону та сік половинки.

Спосіб приготування:

Яйця слід збити вінчиком з цукром та ванільним цукром. В яєчну масу влити розтоплене масло та сметану, перемішати до однорідного стану. Тоді, поступово вмішуючи, всипати борошно та розпушувач. Коли тісто стане однорідним, всипати мак і ще раз перемішати. До майже готового тіста додати цедру та сік лимону. Ще раз перемішати і перелити тісто в форму, попередньо змащену вершковим маслом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Щоб зрозуміти, чи кекс готовий, вставте всередину шпажку — якщо вона вийде сухою — все готово.

Це чудовий варіант домашньої випічки до кави чи чаю. Також ми розповідали, як приготувати лінивий штрудель з тіста.