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Якщо вдома є жменька маку, приготуйте цей розкішний кекс: виходить ароматним і вологим (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачної випічки до чаю
Рецепт смачної випічки до чаю. Фото shuba.life

Як приготувати чудовий кекс до чаю

Коли хочеться смачненького до чаю, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати вдома справжню халву. Тепер поділимось рецептом розкішного кексу.

Приготуйте його, якщо вдома є жменька маку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна. Лимонно-маковий кекс виходить дуже ароматним і вологим.

Інгредієнти:

  • Яйця — 3 шт;
  • Цукор — 200 г;
  • Ванільний цукор — 10 г;
  • Розтоплене вершкове масло — 120 г;
  • Сметана — 250 г;
  • Борошно — 250 г;
  • Розпушувач — 10 г;
  • Сухий мак — 40 г;
  • Цедра 1 лимону та сік половинки.

Спосіб приготування:

  1. Яйця слід збити вінчиком з цукром та ванільним цукром. В яєчну масу влити розтоплене масло та сметану, перемішати до однорідного стану.
  2. Тоді, поступово вмішуючи, всипати борошно та розпушувач. Коли тісто стане однорідним, всипати мак і ще раз перемішати.
  3. До майже готового тіста додати цедру та сік лимону. Ще раз перемішати і перелити тісто в форму, попередньо змащену вершковим маслом.
  4. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Щоб зрозуміти, чи кекс готовий, вставте всередину шпажку — якщо вона вийде сухою — все готово.

Це чудовий варіант домашньої випічки до кави чи чаю. Також ми розповідали, як приготувати лінивий штрудель з тіста.

Теги:
#Рецепт #Мак #Випічка #Кекс