Если дома есть горстка мака, приготовьте этот роскошный кекс: получается ароматным и влажным (видео)
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Как приготовить замечательный кекс к чаю
Когда хочется вкусненького к чаю, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить дома настоящую халву. Теперь поделимся рецептом роскошного кекса.
Приготовьте его, если дома есть горстка мака. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина. Лимонно-маковый кекс получается очень ароматным и влажным.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт;
- Сахар – 200 г;
- Ванильный сахар – 10 г;
- Растопленное сливочное масло – 120 г;
- Сметана — 250 г;
- Мука – 250 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Сухой мак – 40 г;
- Цедра 1 лимона и половинки сок.
Способ приготовления:
- Яйца следует взбить венчиком с сахаром и ванильным сахаром. В яичную массу влить растопленное масло и сметану, перемешать до однородного состояния.
- Тогда, постепенно вмешивая, всыпать муку и разрыхлитель. Когда тесто станет однородным, всыпать мак и перемешать еще раз.
- К почти готовому тесту добавить цедру и сок лимона. Еще раз перемешать и перелить тесто в форму, предварительно смазанную сливочным маслом.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Чтобы понять, готов ли кекс, вставьте внутрь шпажку — если она получится сухой — все готово.
Это отличный вариант домашней выпечки к кофе или чаю. Также мы рассказывали, как приготовить ленивый штрудель из теста.