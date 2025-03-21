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Если дома есть горстка мака, приготовьте этот роскошный кекс: получается ароматным и влажным (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусной выпечки к чаю
Рецепт вкусной выпечки к чаю. Фото shuba.life

Как приготовить замечательный кекс к чаю

Когда хочется вкусненького к чаю, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить дома настоящую халву. Теперь поделимся рецептом роскошного кекса.

Приготовьте его, если дома есть горстка мака. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина. Лимонно-маковый кекс получается очень ароматным и влажным.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт;
  • Сахар – 200 г;
  • Ванильный сахар – 10 г;
  • Растопленное сливочное масло – 120 г;
  • Сметана — 250 г;
  • Мука – 250 г;
  • Разрыхлитель — 10 г;
  • Сухой мак – 40 г;
  • Цедра 1 лимона и половинки сок.

Способ приготовления:

  1. Яйца следует взбить венчиком с сахаром и ванильным сахаром. В яичную массу влить растопленное масло и сметану, перемешать до однородного состояния.
  2. Тогда, постепенно вмешивая, всыпать муку и разрыхлитель. Когда тесто станет однородным, всыпать мак и перемешать еще раз.
  3. К почти готовому тесту добавить цедру и сок лимона. Еще раз перемешать и перелить тесто в форму, предварительно смазанную сливочным маслом.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Чтобы понять, готов ли кекс, вставьте внутрь шпажку — если она получится сухой — все готово.

Это отличный вариант домашней выпечки к кофе или чаю. Также мы рассказывали, как приготовить ленивый штрудель из теста.

Теги:
#Рецепт #Мак #Выпечка #Кекс