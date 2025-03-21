Если дома есть горстка мака, приготовьте этот роскошный кекс: получается ароматным и влажным (видео)

Как приготовить замечательный кекс к чаю

Когда хочется вкусненького к чаю, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить дома настоящую халву. Теперь поделимся рецептом роскошного кекса.

Приготовьте его, если дома есть горстка мака. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Анастасия Жакулина. Лимонно-маковый кекс получается очень ароматным и влажным.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт;

Сахар – 200 г;

Ванильный сахар – 10 г;

Растопленное сливочное масло – 120 г;

Сметана — 250 г;

Мука – 250 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Сухой мак – 40 г;

Цедра 1 лимона и половинки сок.

Способ приготовления:

Яйца следует взбить венчиком с сахаром и ванильным сахаром. В яичную массу влить растопленное масло и сметану, перемешать до однородного состояния. Тогда, постепенно вмешивая, всыпать муку и разрыхлитель. Когда тесто станет однородным, всыпать мак и перемешать еще раз. К почти готовому тесту добавить цедру и сок лимона. Еще раз перемешать и перелить тесто в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Чтобы понять, готов ли кекс, вставьте внутрь шпажку — если она получится сухой — все готово.

Это отличный вариант домашней выпечки к кофе или чаю. Также мы рассказывали, как приготовить ленивый штрудель из теста.