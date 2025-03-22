"Вывернутая" скумбрия всегда детает фурор на праздничном столе: простой рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный рецепт рыбной закуски
Скумбрия – это очень универсальная рыба. Мы рассказывали, как вкусно ее замариновать. Теперь поделимся рецептом ее приготовления в духовке.
Кулинарная блоггерша под ником vita_vorotniuk рассказала в своем видео, как приготовить ее "вывернутой". Рыбка в таком виде всегда производит фурор на праздничном столе, а готовится очень просто.
Ингредиенты:
- Скумбрия (свежая или замороженная) – 2 шт.
- Соевый соус – 100 мл
- Мед – 1 ст. л.
- Паприка молотая – 1 ч. л.
- Лимонный сок – 20 мл
- Масло растительное – 20 мл
Способ приготовления:
- Если скумбрия заморожена, оставляем ее в холодильнике, чтобы разморозилась. Почистите рыбу: обрежьте плавники, удалите внутренности, вырежьте хребет и удалите мелкие косточки.
- Промойте и обсушите рыбку. Сделайте надрез вдоль живота, чтобы она открылась, как книга.
- Для маринада соедините мед, соевый соус, паприку, лимонный сок и растительное масло. Уложите рыбу в маринад и оставьте ее минимум на 25-35 минут. За это время следует несколько раз перевернуть рыбу в маринаде.
- Достаньте рыбу из маринада и выложите кожурой вверх на противень с пергаментом. Сделайте надрезы шириной 8-10 мм. Переверните надрезанные кусочки.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут. За это время несколько раз смажьте рыбу остатками маринада.
Подавать такую рыбу можно как горячей, так и холодной. Это очень вкусно, а готовится просто. Также мы делились рецептом аппетитного плова.