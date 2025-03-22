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Невероятные хрустящие рогалики из простейших продуктов: как их приготовить (видео)

Автор
Мария Дума
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Вкусные, рассыпчатые рогалики
Вкусные, рассыпчатые рогалики. Фото Бабушкины рецепты

Отличный вариант вкусненького к кофе или чаю

Дома можно приготовить немало вкусненького. Мы рассказывали, как сделать халву из кунжута. Теперь поделимся рецептом аппетитных рассыпчатых рогаликов.

Они получаются хрустящими и готовятся из самых простых продуктов. Начинку можно взять любую, которая вам нравится. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша viktoriia_chui.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 70 г сахара
  • 150 мл кефира
  • 70 г растопленного масла
  • 350 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • шоколадная паста для начинки

Способ приготовления:

  1. В миску выбиваем яйцо. Добавляем сахар, кефир и растопленное масло. Все тщательно перемешиваем.
  2. Всыпаем в массу просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто и делим его на 4 части.
  3. Каждую часть раскатываем в круг. Каждый из них нарезаем на 8 треугольничков. Выкладываем начинку и заворачиваем в рогалики.
  4. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку, готовим примерно 15 минут.

Готовые рогалики обрушим в сахарной пудре. Это фантастически вкусно. Также мы делились рецептом сочного ленивого штруделя.

Теги:
#Рецепт #Сладости #Выпечка #Рогалики