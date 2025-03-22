Невероятные хрустящие рогалики из простейших продуктов: как их приготовить (видео)
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Отличный вариант вкусненького к кофе или чаю
Дома можно приготовить немало вкусненького. Мы рассказывали, как сделать халву из кунжута. Теперь поделимся рецептом аппетитных рассыпчатых рогаликов.
Они получаются хрустящими и готовятся из самых простых продуктов. Начинку можно взять любую, которая вам нравится. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша viktoriia_chui.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 70 г сахара
- 150 мл кефира
- 70 г растопленного масла
- 350 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- шоколадная паста для начинки
Способ приготовления:
- В миску выбиваем яйцо. Добавляем сахар, кефир и растопленное масло. Все тщательно перемешиваем.
- Всыпаем в массу просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто и делим его на 4 части.
- Каждую часть раскатываем в круг. Каждый из них нарезаем на 8 треугольничков. Выкладываем начинку и заворачиваем в рогалики.
- Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку, готовим примерно 15 минут.
Готовые рогалики обрушим в сахарной пудре. Это фантастически вкусно. Также мы делились рецептом сочного ленивого штруделя.