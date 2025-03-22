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Старовинна українська страва: яскрава і апетитна закуска (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачного українського салату
Рецепт смачного українського салату. Фото yizhakultura.com

Як приготувати смачний салат

Українська кухня багата на страви з буряком. Однак, окрім ароматного борщу, про який всі знають, є ще чимало смачненького. Наприклад, гуцульська варя.

Це зимовий салат, який зазвичай готували у піст. Він смачний, яскравий та ситний. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Діана Куликовська.

Інгредієнти:

  • буряки середні — 4 шт
  • квасоля варена або консервована — 200 г
  • огірок квашений (можна і квашену капусту) — 100 г
  • чорнослив — 3 шт
  • цибуля зелена — 3 пера
  • сіль, перець і олія до смаку

Спосіб приготування:

  1. Буряк потрібно зварити або запекти. Зняти з нього шкірку та нарізати кубиками (можна і натерти, якщо так більше подобається).
  2. Чорнослив потрібно замочити в теплій воді на 15-20 хвилин та гарно вимити. Тоді просушити на серветках і нарізати.
  3. Огірки теж нарізати, змішати з буряком та чорносливом. Додати до них квасолю, сіль, перець і трохи олії. Все ретельно перемішати.

Варя гуцульська — це страва, у якій є смак, ситність (завдяки квасолі) і яскраві кольори, що піднімають настрій. Можна експериментувати і додавати різні види олій, однак чим ароматніша — тим краще. Також ми розповідали, як приготувати полтавські галушки.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат #Закуска #Піст