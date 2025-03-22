Старовинна українська страва: яскрава і апетитна закуска (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як приготувати смачний салат
Українська кухня багата на страви з буряком. Однак, окрім ароматного борщу, про який всі знають, є ще чимало смачненького. Наприклад, гуцульська варя.
Це зимовий салат, який зазвичай готували у піст. Він смачний, яскравий та ситний. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Діана Куликовська.
Інгредієнти:
- буряки середні — 4 шт
- квасоля варена або консервована — 200 г
- огірок квашений (можна і квашену капусту) — 100 г
- чорнослив — 3 шт
- цибуля зелена — 3 пера
- сіль, перець і олія до смаку
Спосіб приготування:
- Буряк потрібно зварити або запекти. Зняти з нього шкірку та нарізати кубиками (можна і натерти, якщо так більше подобається).
- Чорнослив потрібно замочити в теплій воді на 15-20 хвилин та гарно вимити. Тоді просушити на серветках і нарізати.
- Огірки теж нарізати, змішати з буряком та чорносливом. Додати до них квасолю, сіль, перець і трохи олії. Все ретельно перемішати.
Варя гуцульська — це страва, у якій є смак, ситність (завдяки квасолі) і яскраві кольори, що піднімають настрій. Можна експериментувати і додавати різні види олій, однак чим ароматніша — тим краще. Також ми розповідали, як приготувати полтавські галушки.