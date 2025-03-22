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Старинное украинское блюдо: яркая и аппетитная закуска (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного украинского салата
Рецепт вкусного украинского салата. Фото yizhakultura.com

Как приготовить вкусный салат

Украинская кухня богата блюдами со свеклой. Однако, кроме ароматного борща, о котором все знают, есть еще немало вкусненького. К примеру, гуцульская варя.

Это зимний салат, который обычно готовили в пост. Он вкусный, яркий и сытный. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггер Диана Куликовская.

Ингредиенты:

  • свекла средняя — 4 шт
  • фасоль вареная или консервированная — 200 г
  • огурец квашеный (можно и квашеную капусту) — 100 г
  • чернослив — 3 шт
  • лук зеленый — 3 пера
  • соль, перец и масло по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свеклу нужно сварить или запечь. Снять с него кожуру и порезать кубиками (можно и натереть, если так больше нравится).
  2. Чернослив следует замочить в теплой воде на 15-20 минут и хорошо вымыть. Тогда просушить на салфетках и порезать.
  3. Огурцы тоже нарезать, смешать со свеклой и черносливом. Добавить к ним фасоль, соль, перец и немного растительного масла. Все тщательно перемешать.

Варя гуцульская — это блюдо, в котором есть вкус, сытность (благодаря фасоли) и поднимающие настроение яркие цвета. Можно экспериментировать и добавлять разные виды масел, однако чем ароматнее – тем лучше. Также мы рассказывали, как приготовить полтавские галушки.

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