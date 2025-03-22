Старинное украинское блюдо: яркая и аппетитная закуска (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как приготовить вкусный салат
Украинская кухня богата блюдами со свеклой. Однако, кроме ароматного борща, о котором все знают, есть еще немало вкусненького. К примеру, гуцульская варя.
Это зимний салат, который обычно готовили в пост. Он вкусный, яркий и сытный. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггер Диана Куликовская.
Ингредиенты:
- свекла средняя — 4 шт
- фасоль вареная или консервированная — 200 г
- огурец квашеный (можно и квашеную капусту) — 100 г
- чернослив — 3 шт
- лук зеленый — 3 пера
- соль, перец и масло по вкусу
Способ приготовления:
- Свеклу нужно сварить или запечь. Снять с него кожуру и порезать кубиками (можно и натереть, если так больше нравится).
- Чернослив следует замочить в теплой воде на 15-20 минут и хорошо вымыть. Тогда просушить на салфетках и порезать.
- Огурцы тоже нарезать, смешать со свеклой и черносливом. Добавить к ним фасоль, соль, перец и немного растительного масла. Все тщательно перемешать.
Варя гуцульская — это блюдо, в котором есть вкус, сытность (благодаря фасоли) и поднимающие настроение яркие цвета. Можно экспериментировать и добавлять разные виды масел, однако чем ароматнее – тем лучше. Также мы рассказывали, как приготовить полтавские галушки.