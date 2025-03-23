Не кладите шпроты на бутерброд – приготовьте из них роскошную закуску: отличный рецепт (видео)
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Замечательная закуска – вкусная и очень сытная
Аппетитная рыбка – отличный способ разнообразить свое ежедневное меню или даже праздничный стол. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию. Теперь поделимся рецептом аппетитной намазки на бутерброды.
Попытайтесь приготовить эту закуску — и вы перестанете класть шпроты на бутерброды, будете есть их только так. Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ.
Ингредиенты:
- Шпроты — 240 г
- Яйца — 2 шт
- Сырки плавленые — 2 шт
- Огурец соленый — 3-4 шт
- Лук Марс — 0,5 шт
- Майонез — 30 г
- Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем яйца вкрутую. Переводим их сразу в холодную воду – так их будет проще почистить.
- Чистим от скорлупы и разминаем вилкой. Добавляем туда шпроты, из которых заранее слили подсолнечное масло.
- Также добавляем сырки. Все вместе разминаем вилкой.
- Лук и огурцы нарезаем маленьким кубиком. Добавляем их в полученную творожно-рыбную пасту.
- Заправляем все майонезом, солим и перчим по вкусу. Все тщательно перемешиваем – и можно смаковать.
Эту закуску можно как есть на завтрак или перекус, так и ставить на праздничный стол. Ее можно подавать на кусочках хлеба, гренках, смазывать на крекеры и даже класть в тарталетки. Также мы рассказывали, как приготовить рыбку в аппетитном томатном маринаде.