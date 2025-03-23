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Не кладите шпроты на бутерброд – приготовьте из них роскошную закуску: отличный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусной намазки на бутерброды
Рецепт вкусной намазки на бутерброды. Фото food.obozrevatel.com

Замечательная закуска – вкусная и очень сытная

Аппетитная рыбка – отличный способ разнообразить свое ежедневное меню или даже праздничный стол. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию. Теперь поделимся рецептом аппетитной намазки на бутерброды.

Попытайтесь приготовить эту закуску — и вы перестанете класть шпроты на бутерброды, будете есть их только так. Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Ингредиенты:

  • Шпроты — 240 г
  • Яйца — 2 шт
  • Сырки плавленые — 2 шт
  • Огурец соленый — 3-4 шт
  • Лук Марс — 0,5 шт
  • Майонез — 30 г
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца вкрутую. Переводим их сразу в холодную воду – так их будет проще почистить.
  2. Чистим от скорлупы и разминаем вилкой. Добавляем туда шпроты, из которых заранее слили подсолнечное масло.
  3. Также добавляем сырки. Все вместе разминаем вилкой.
  4. Лук и огурцы нарезаем маленьким кубиком. Добавляем их в полученную творожно-рыбную пасту.
  5. Заправляем все майонезом, солим и перчим по вкусу. Все тщательно перемешиваем – и можно смаковать.

Эту закуску можно как есть на завтрак или перекус, так и ставить на праздничный стол. Ее можно подавать на кусочках хлеба, гренках, смазывать на крекеры и даже класть в тарталетки. Также мы рассказывали, как приготовить рыбку в аппетитном томатном маринаде.

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