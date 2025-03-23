Не кладите шпроты на бутерброд – приготовьте из них роскошную закуску: отличный рецепт (видео)

Замечательная закуска – вкусная и очень сытная

Аппетитная рыбка – отличный способ разнообразить свое ежедневное меню или даже праздничный стол. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию. Теперь поделимся рецептом аппетитной намазки на бутерброды.

Попытайтесь приготовить эту закуску — и вы перестанете класть шпроты на бутерброды, будете есть их только так. Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Ингредиенты:

Шпроты — 240 г

Яйца — 2 шт

Сырки плавленые — 2 шт

Огурец соленый — 3-4 шт

Лук Марс — 0,5 шт

Майонез — 30 г

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем яйца вкрутую. Переводим их сразу в холодную воду – так их будет проще почистить. Чистим от скорлупы и разминаем вилкой. Добавляем туда шпроты, из которых заранее слили подсолнечное масло. Также добавляем сырки. Все вместе разминаем вилкой. Лук и огурцы нарезаем маленьким кубиком. Добавляем их в полученную творожно-рыбную пасту. Заправляем все майонезом, солим и перчим по вкусу. Все тщательно перемешиваем – и можно смаковать.

Эту закуску можно как есть на завтрак или перекус, так и ставить на праздничный стол. Ее можно подавать на кусочках хлеба, гренках, смазывать на крекеры и даже класть в тарталетки. Также мы рассказывали, как приготовить рыбку в аппетитном томатном маринаде.