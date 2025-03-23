Лучший рецепт глазури на паску: никогда не липнет и не трескается (видео)

Очень удачная глазурь, которая не трескается и не липнет

Приготовление паски – это сложный и многоэтапный процесс. Мы делились хорошим рецептом. Теперь расскажем, как приготовить очень удачную глазурь.

Эта глазурь всегда получается вкусной, а еще с ней легко работать. Глазурь на основе желатина не липнет и не трескается, поэтому она более удобна, чем классическая белковая. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Питель.

Ингредиенты:

Желатин – 5 г

Вода — 20 г

Сахар — 170 г

Вода — 35 г

Лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала желатин заливаем водой (20 г). Перемешиваем и даем набухнуть несколько минут. Насыпаем сахар в сотейник. В сахар добавляем воду и лимонный сок. Ставим сотейник на средний огонь и доводим до кипения. При этом помешиваем сироп, чтобы сахар растворился. К горячему, но не кипящему сиропу добавляем желатин. Взбиваем миксером на высоких оборотах. Масса глазури должна побелеть и стать гуще.

Сразу покрываем глазурью паски и даем застыть. Глазурь вкусная, она не трескается, не сыпется и не липнет после того, как хорошо застыла. Также мы делились рецептом ленивого штруделя.