Лучший рецепт глазури на паску: никогда не липнет и не трескается (видео)
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Очень удачная глазурь, которая не трескается и не липнет
Приготовление паски – это сложный и многоэтапный процесс. Мы делились хорошим рецептом. Теперь расскажем, как приготовить очень удачную глазурь.
Эта глазурь всегда получается вкусной, а еще с ней легко работать. Глазурь на основе желатина не липнет и не трескается, поэтому она более удобна, чем классическая белковая. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Питель.
Ингредиенты:
- Желатин – 5 г
- Вода — 20 г
- Сахар — 170 г
- Вода — 35 г
- Лимонный сок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сначала желатин заливаем водой (20 г). Перемешиваем и даем набухнуть несколько минут.
- Насыпаем сахар в сотейник. В сахар добавляем воду и лимонный сок.
- Ставим сотейник на средний огонь и доводим до кипения. При этом помешиваем сироп, чтобы сахар растворился.
- К горячему, но не кипящему сиропу добавляем желатин. Взбиваем миксером на высоких оборотах. Масса глазури должна побелеть и стать гуще.
Сразу покрываем глазурью паски и даем застыть. Глазурь вкусная, она не трескается, не сыпется и не липнет после того, как хорошо застыла. Также мы делились рецептом ленивого штруделя.