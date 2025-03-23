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Лучший рецепт глазури на паску: никогда не липнет и не трескается (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт глазури
Прекрасный рецепт глазури. Фото shuba.life

Очень удачная глазурь, которая не трескается и не липнет

Приготовление паски – это сложный и многоэтапный процесс. Мы делились хорошим рецептом. Теперь расскажем, как приготовить очень удачную глазурь.

Эта глазурь всегда получается вкусной, а еще с ней легко работать. Глазурь на основе желатина не липнет и не трескается, поэтому она более удобна, чем классическая белковая. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валерия Питель.

Ингредиенты:

  • Желатин – 5 г
  • Вода — 20 г
  • Сахар — 170 г
  • Вода — 35 г
  • Лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сначала желатин заливаем водой (20 г). Перемешиваем и даем набухнуть несколько минут.
  2. Насыпаем сахар в сотейник. В сахар добавляем воду и лимонный сок.
  3. Ставим сотейник на средний огонь и доводим до кипения. При этом помешиваем сироп, чтобы сахар растворился.
  4. К горячему, но не кипящему сиропу добавляем желатин. Взбиваем миксером на высоких оборотах. Масса глазури должна побелеть и стать гуще.

Сразу покрываем глазурью паски и даем застыть. Глазурь вкусная, она не трескается, не сыпется и не липнет после того, как хорошо застыла. Также мы делились рецептом ленивого штруделя.

Теги:
#Рецепт #Пасха #Желатин #Паска #Великдень