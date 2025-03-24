Ця страва має фантастичний аромат: як приготувати шурпу (відео)
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Страва виходить ароматною і трохи пікантною
Кухні народів Середньої Азії різноманітні, яскраві та самобутні. Ми ділились рецептом плову, де м’ясо просто тане у роті. Тепер розповімо, як приготувати шурпу. Це суп, який зазвичай готують пікантним. У нього прозорий, але дуже наваристий бульйон, а всі інгредієнти зазвичай нарізані великими шматками.
Мінімум інгредієнтів, зате смак неймовірний. Рецептом поділилась шеф-кухарка і кулінарна блогерка Валентина Кущ. З наведеної кількості продуктів виходить 5 літрів ароматної шурпи.
Інгредієнти:
- Телятина чи баранина (бажано на кістці) — 1.200- 1.500;
- Картопля — 5-6 шт середніх;
- Морква — 1 шт;
- Цибуля — 1 шт;
- Томати — 2-3 шт;
- Перець болгарський — 2 шт;
- Перець червоний гострий;
- Часник — 5-7 зубчиків;
- Лавровий лист, коріандр;
- Кінза та зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Мʼясо ріжемо, промиваємо і заливаємо холодною водою. Доводимо до кипіння. Зливаємо першу воду і промиваємо мʼясо та каструлю. Заливаємо новою чистою водою. Коли знову закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму.
- Знімаємо шум та додаємо одну цілу очищену цибулю. Якщо хочете, її потім можна дістати.
- Поки бульйон вариться, чистимо та нарізаємо великими шматками картоплю та моркву. У томатів знімаємо шкуру (бланшируємо), нарізаємо на 4 частини. Перець теж кришимо великими шматками.
- Через півтори години кипіння бульйону до мʼяса додаємо картоплю та моркву. Варимо ще хвилин 40.
- Тоді додаємо томати та перець, а ще через 30 хвилин — спеції та багато часнику. Готуємо ще 10-15 хвилин.
При подачі шурпу щедро засипаємо свіжою зеленню. Це ароматно, ситно і дуже смачно. Також ми ділились рецептом лінивих пельменів.