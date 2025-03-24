Ця страва має фантастичний аромат: як приготувати шурпу (відео)

Страва виходить ароматною і трохи пікантною

Кухні народів Середньої Азії різноманітні, яскраві та самобутні. Ми ділились рецептом плову, де м’ясо просто тане у роті. Тепер розповімо, як приготувати шурпу. Це суп, який зазвичай готують пікантним. У нього прозорий, але дуже наваристий бульйон, а всі інгредієнти зазвичай нарізані великими шматками.

Мінімум інгредієнтів, зате смак неймовірний. Рецептом поділилась шеф-кухарка і кулінарна блогерка Валентина Кущ. З наведеної кількості продуктів виходить 5 літрів ароматної шурпи.

Інгредієнти:

Телятина чи баранина (бажано на кістці) — 1.200- 1.500;

Картопля — 5-6 шт середніх;

Морква — 1 шт;

Цибуля — 1 шт;

Томати — 2-3 шт;

Перець болгарський — 2 шт;

Перець червоний гострий;

Часник — 5-7 зубчиків;

Лавровий лист, коріандр;

Кінза та зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Мʼясо ріжемо, промиваємо і заливаємо холодною водою. Доводимо до кипіння. Зливаємо першу воду і промиваємо мʼясо та каструлю. Заливаємо новою чистою водою. Коли знову закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму. Знімаємо шум та додаємо одну цілу очищену цибулю. Якщо хочете, її потім можна дістати. Поки бульйон вариться, чистимо та нарізаємо великими шматками картоплю та моркву. У томатів знімаємо шкуру (бланшируємо), нарізаємо на 4 частини. Перець теж кришимо великими шматками. Через півтори години кипіння бульйону до мʼяса додаємо картоплю та моркву. Варимо ще хвилин 40. Тоді додаємо томати та перець, а ще через 30 хвилин — спеції та багато часнику. Готуємо ще 10-15 хвилин.

При подачі шурпу щедро засипаємо свіжою зеленню. Це ароматно, ситно і дуже смачно. Також ми ділились рецептом лінивих пельменів.