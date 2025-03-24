Это блюдо имеет фантастический аромат: как приготовить шурпу (видео)
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Блюдо получается ароматным и немного пикантным
Кухни народов Средней Азии разнообразны, ярки и самобытны. Мы делились рецептом плова, где мясо просто тает во рту. Теперь расскажем, как приготовить шурпу. Это суп, который обычно готовят пикантным. У него прозрачный, но очень наваристый бульон, а все ингредиенты обычно нарезаны большими кусками.
Минимум ингредиентов, зато вкус невероятный. Рецептом поделилась шеф-порав и кулинарная блоггерша Валентина Кущ. Из приведенного количества продуктов выходит 5 литров ароматной шурпы.
Ингредиенты:
- Телятина или баранина (желательно на кости) — 1.200-1.500;
- Картофель – 5-6 шт средних;
- Морковь – 1 шт;
- Лук – 1 шт;
- Томаты – 2-3 шт;
- Перец болгарский – 2 шт;
- Перец красный острый;
- Чеснок – 5-7 зубчиков;
- Лавровый лист, кориандр;
- Кинза и зеленый лук.
Способ приготовления:
- Мясо режем, промываем и заливаем холодной водой. Доводим до кипения. Сливаем первую воду и промываем мясо и кастрюлю. Заливаем новой чистой водой. Когда снова закипит, убавляем огонь до минимума.
- Снимаем шум и добавляем один целый очищенный лук. Если хотите, ее потом можно достать.
- Пока бульон варится, чистим и нарезаем крупными кусками картофель и морковь. У томатов снимаем шкуру (бланшируем), нарезаем на 4 части. Перец тоже крошим большими кусками.
- Через полтора часа кипения бульона к мясу добавляем картофель и морковь. Варим еще минут 40.
- Тогда добавляем томаты и перец, а через 30 минут — специи и много чеснока. Готовим еще 10-15 минут.
При подаче шурп щедро засыпаем свежей зеленью. Это ароматно, сытно и очень вкусно. Также мы делились рецептом ленивых пельменей.