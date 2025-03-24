Это блюдо имеет фантастический аромат: как приготовить шурпу (видео)

Блюдо получается ароматным и немного пикантным

Кухни народов Средней Азии разнообразны, ярки и самобытны. Мы делились рецептом плова, где мясо просто тает во рту. Теперь расскажем, как приготовить шурпу. Это суп, который обычно готовят пикантным. У него прозрачный, но очень наваристый бульон, а все ингредиенты обычно нарезаны большими кусками.

Минимум ингредиентов, зато вкус невероятный. Рецептом поделилась шеф-порав и кулинарная блоггерша Валентина Кущ. Из приведенного количества продуктов выходит 5 литров ароматной шурпы.

Ингредиенты:

Телятина или баранина (желательно на кости) — 1.200-1.500;

Картофель – 5-6 шт средних;

Морковь – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Томаты – 2-3 шт;

Перец болгарский – 2 шт;

Перец красный острый;

Чеснок – 5-7 зубчиков;

Лавровый лист, кориандр;

Кинза и зеленый лук.

Способ приготовления:

Мясо режем, промываем и заливаем холодной водой. Доводим до кипения. Сливаем первую воду и промываем мясо и кастрюлю. Заливаем новой чистой водой. Когда снова закипит, убавляем огонь до минимума. Снимаем шум и добавляем один целый очищенный лук. Если хотите, ее потом можно достать. Пока бульон варится, чистим и нарезаем крупными кусками картофель и морковь. У томатов снимаем шкуру (бланшируем), нарезаем на 4 части. Перец тоже крошим большими кусками. Через полтора часа кипения бульона к мясу добавляем картофель и морковь. Варим еще минут 40. Тогда добавляем томаты и перец, а через 30 минут — специи и много чеснока. Готовим еще 10-15 минут.

При подаче шурп щедро засыпаем свежей зеленью. Это ароматно, сытно и очень вкусно. Также мы делились рецептом ленивых пельменей.