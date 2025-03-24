Розкішна закуска з курячого філе: як приготувати соковиті шашлички (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Соковиті рулетики на шпажках
Куряче філе — це простий і універсальний продукт. Ми розповідали, як приготувати з нього соковиті відбивні. Тепер поділимось рецептом апетитних мінішашличків.
Ця розкішна закуска чудово підходить як для перекусу, так і на святковий стіл. Рецептом смачних рулетиків поділилась кулінарна блогерка під ніком ptashka.oly.
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт.
- Бекон – 150 г (8 смужок)
- Сіль, перець, паприка – до смаку
- Вершкове масло – 50 г
- Пармезан – 50 г
- Петрушка – кілька гілочок
- Чилі – за бажанням
- Часник – 2 зубчики
Спосіб приготування:
- Куряче філе надрізаємо навпіл, не прорізаючи до кінця. Розкриваємо, як книжку.
- Посипаємо паприкою та добре відбиваємо, щоб м’ясо стало тонким. На філе викладаємо смужку бекону, відрізаємо її та скручуємо рулетиком.
- Рулетик розрізаємо на три частини. Вдягаємо їх на шпажку, яка фіксуватиме шматочки.
- Ці "шашлички" солимо, перчимо. Злегка збризкуємо їх олією та обсмажуємо на сковороді з двох боків до готовності.
- Для соусу розтоплюємо масло. Додаємо до нього тертий пармезан, дрібно нарізану петрушку, чилі та часник.
Шашлички змащуємо гарячим соусом та одразу подаємо гарячими. Це дуже просто і дуже смачно. Також ми ділились рецептом чудових лінивих пельменів.