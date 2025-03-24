Розкішна закуска з курячого філе: як приготувати соковиті шашлички (відео)

Соковиті рулетики на шпажках

Куряче філе — це простий і універсальний продукт. Ми розповідали, як приготувати з нього соковиті відбивні. Тепер поділимось рецептом апетитних мінішашличків.

Ця розкішна закуска чудово підходить як для перекусу, так і на святковий стіл. Рецептом смачних рулетиків поділилась кулінарна блогерка під ніком ptashka.oly.

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт.

Бекон – 150 г (8 смужок)

Сіль, перець, паприка – до смаку

Вершкове масло – 50 г

Пармезан – 50 г

Петрушка – кілька гілочок

Чилі – за бажанням

Часник – 2 зубчики

Спосіб приготування:

Куряче філе надрізаємо навпіл, не прорізаючи до кінця. Розкриваємо, як книжку. Посипаємо паприкою та добре відбиваємо, щоб м’ясо стало тонким. На філе викладаємо смужку бекону, відрізаємо її та скручуємо рулетиком. Рулетик розрізаємо на три частини. Вдягаємо їх на шпажку, яка фіксуватиме шматочки. Ці "шашлички" солимо, перчимо. Злегка збризкуємо їх олією та обсмажуємо на сковороді з двох боків до готовності. Для соусу розтоплюємо масло. Додаємо до нього тертий пармезан, дрібно нарізану петрушку, чилі та часник.

Шашлички змащуємо гарячим соусом та одразу подаємо гарячими. Це дуже просто і дуже смачно. Також ми ділились рецептом чудових лінивих пельменів.