Роскошная закуска из куриного филе: как приготовить сочные шашлычки (видео)

Сочные рулетики на шпажках

Куриное филе – это простой и универсальный продукт. Мы рассказывали, как приготовить из него сочные отбивные. Теперь поделимся рецептом аппетитных минишашлычков.

Эта роскошная закуска отлично подходит как для перекуса, так и на праздничный стол. Рецептом вкусных рулетиков поделилась кулинарная блоггерша под ником ptashka.oly.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Бекон – 150 г (8 полосок)

Соль, перец, паприка – по вкусу

Сливочное масло – 50 г

Пармезан – 50 г

Петрушка – несколько веточек

Чили – по желанию

Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Куриное филе надрезаем пополам, не прорезая до конца. Раскрываем, как книгу. Посыпаем паприкой и хорошо отбиваем, чтобы мясо стало тонким. На филе выкладываем полоску бекона, отрезаем и скручиваем рулетиком. Рулетик разрезаем на три части. Надеваем их на шпажку, которая будет фиксировать кусочки. Эти "шашлычки" солим, перчим. Слегка сбрызгиваем их растительным маслом и обжариваем на сковороде с двух сторон до готовности. Для соуса растапливаем масло. Добавляем к нему тертый пармезан, мелко нарезанную петрушку, чили и чеснок.

Шашлычки смазываем горячим соусом и сразу подаем горячими. Это очень просто и вкусно. Также мы делились рецептом отличных ленивых пельменей.