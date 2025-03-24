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Роскошная закуска из куриного филе: как приготовить сочные шашлычки (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Просто и вкусная закуска
Просто и вкусная закуска. Фото Скриншот из видео

Сочные рулетики на шпажках

Куриное филе – это простой и универсальный продукт. Мы рассказывали, как приготовить из него сочные отбивные. Теперь поделимся рецептом аппетитных минишашлычков.

Эта роскошная закуска отлично подходит как для перекуса, так и на праздничный стол. Рецептом вкусных рулетиков поделилась кулинарная блоггерша под ником ptashka.oly.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Бекон – 150 г (8 полосок)
  • Соль, перец, паприка – по вкусу
  • Сливочное масло – 50 г
  • Пармезан – 50 г
  • Петрушка – несколько веточек
  • Чили – по желанию
  • Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

  1. Куриное филе надрезаем пополам, не прорезая до конца. Раскрываем, как книгу.
  2. Посыпаем паприкой и хорошо отбиваем, чтобы мясо стало тонким. На филе выкладываем полоску бекона, отрезаем и скручиваем рулетиком.
  3. Рулетик разрезаем на три части. Надеваем их на шпажку, которая будет фиксировать кусочки.
  4. Эти "шашлычки" солим, перчим. Слегка сбрызгиваем их растительным маслом и обжариваем на сковороде с двух сторон до готовности.
  5. Для соуса растапливаем масло. Добавляем к нему тертый пармезан, мелко нарезанную петрушку, чили и чеснок.

Шашлычки смазываем горячим соусом и сразу подаем горячими. Это очень просто и вкусно. Также мы делились рецептом отличных ленивых пельменей.

Теги:
#Рецепт #Соус #Курятина #Шашлык