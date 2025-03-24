Роскошная закуска из куриного филе: как приготовить сочные шашлычки (видео)
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Сочные рулетики на шпажках
Куриное филе – это простой и универсальный продукт. Мы рассказывали, как приготовить из него сочные отбивные. Теперь поделимся рецептом аппетитных минишашлычков.
Эта роскошная закуска отлично подходит как для перекуса, так и на праздничный стол. Рецептом вкусных рулетиков поделилась кулинарная блоггерша под ником ptashka.oly.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Бекон – 150 г (8 полосок)
- Соль, перец, паприка – по вкусу
- Сливочное масло – 50 г
- Пармезан – 50 г
- Петрушка – несколько веточек
- Чили – по желанию
- Чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
- Куриное филе надрезаем пополам, не прорезая до конца. Раскрываем, как книгу.
- Посыпаем паприкой и хорошо отбиваем, чтобы мясо стало тонким. На филе выкладываем полоску бекона, отрезаем и скручиваем рулетиком.
- Рулетик разрезаем на три части. Надеваем их на шпажку, которая будет фиксировать кусочки.
- Эти "шашлычки" солим, перчим. Слегка сбрызгиваем их растительным маслом и обжариваем на сковороде с двух сторон до готовности.
- Для соуса растапливаем масло. Добавляем к нему тертый пармезан, мелко нарезанную петрушку, чили и чеснок.
Шашлычки смазываем горячим соусом и сразу подаем горячими. Это очень просто и вкусно. Также мы делились рецептом отличных ленивых пельменей.