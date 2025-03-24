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Такой паски вы еще не пробовали: при разрезании из нее вытекает начинка (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень вкусная творожная паска Новость обновлена 24 марта 2025, 19:08
Очень вкусная творожная паска. Фото Колаж Телеграфу

Аппетитная пасочка с начинкой из крема

Пора собирать рецепты на Пасху 2025. Мы делились рецептом вкусной классической паски. Теперь расскажем, как приготовить оригинальную версию творожной паски.

Она получается просто роскошной, а если ее разрезать, изнутри будет вытекать аппетитная начинка. Прекрасный рецепт, если обычные паски вам уже надоели. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Валерия Матрохина.

Ингредиенты:

  • Творог (9% и более) – 450 г
  • Яйца — 5 шт
  • Сахар — 200 г
  • Мука — 400-450 г
  • Разрыхлитель — 15 г
  • Сливочное масло растопленное – 150 г
  • Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
  • Изюм — 150 г

Для лимонного крема:

  • Сахар — 115 г
  • Кукурузный крахмал — 35 г
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Желтки — 5 шт (100 г)
  • Цедра лимона – 1 ст. л.
  • Сок лимона – 100 мл
  • Молоко — 450 мл
  • Холодное сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

  1. Творог перебиваем блендером до однородности. Отдельно в пену взбиваем яйца, сахар и соль. Вводим в яичную массу творог.
  2. Добавляем растопленное сливочное масло комнатной температуры. Смешиваем и начинаем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, замешивая тесто.
  3. В конце вводим запаренный и просушенный изюм. Смазываем формы сливочным маслом и выкладываем тесто на половину высоты формы.
  4. Выпекаем паски в хорошо разогретой духовке. При 180 градусах время приготовления составляет примерно 45 минут, готовность проверяем зубочисткой.
  5. Для крема в сотейнике перетираем сахар, соль, крахмал и желтки. Масса должна стать светлой, а сахар – раствориться. Добавляем лимонный сок и цедру.
  6. В отдельной кастрюле подогреваем молоко (до появления первых пузырьков). Начинаем вливать молоко в яичную массу тонкой струйкой, постоянно перемешивая.
  7. Сотейник ставим на средний огонь, постоянно помешиваем и варим до загустения. Варим несколько минут, снимаем с огня и добавляем холодное сливочное масло.
  8. Перемешиваем до однородности, накрываем пленкой "в контакт" и охлаждаем. Холодный крем перетираем через сито.
  9. Из пасок вырезаем "крышечки" и ложкой вынимаем часть серединки. Начиняем паски и украшаем меренгой. Оставляем на ночь в холодильнике.

За ночь крем внутри стабилизируется, и паски можно будет нарезать и пробовать. Также мы делились рецептом домашней халвы.

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#Рецепт #Крем #Пасха #Паска