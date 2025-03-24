Такой паски вы еще не пробовали: при разрезании из нее вытекает начинка (видео)

Аппетитная пасочка с начинкой из крема

Пора собирать рецепты на Пасху 2025. Мы делились рецептом вкусной классической паски. Теперь расскажем, как приготовить оригинальную версию творожной паски.

Она получается просто роскошной, а если ее разрезать, изнутри будет вытекать аппетитная начинка. Прекрасный рецепт, если обычные паски вам уже надоели. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Валерия Матрохина.

Ингредиенты:

Творог (9% и более) – 450 г

Яйца — 5 шт

Сахар — 200 г

Мука — 400-450 г

Разрыхлитель — 15 г

Сливочное масло растопленное – 150 г

Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.

Изюм — 150 г

Для лимонного крема:

Сахар — 115 г

Кукурузный крахмал — 35 г

Соль – 1/4 ч. л.

Желтки — 5 шт (100 г)

Цедра лимона – 1 ст. л.

Сок лимона – 100 мл

Молоко — 450 мл

Холодное сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

Творог перебиваем блендером до однородности. Отдельно в пену взбиваем яйца, сахар и соль. Вводим в яичную массу творог. Добавляем растопленное сливочное масло комнатной температуры. Смешиваем и начинаем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, замешивая тесто. В конце вводим запаренный и просушенный изюм. Смазываем формы сливочным маслом и выкладываем тесто на половину высоты формы. Выпекаем паски в хорошо разогретой духовке. При 180 градусах время приготовления составляет примерно 45 минут, готовность проверяем зубочисткой. Для крема в сотейнике перетираем сахар, соль, крахмал и желтки. Масса должна стать светлой, а сахар – раствориться. Добавляем лимонный сок и цедру. В отдельной кастрюле подогреваем молоко (до появления первых пузырьков). Начинаем вливать молоко в яичную массу тонкой струйкой, постоянно перемешивая. Сотейник ставим на средний огонь, постоянно помешиваем и варим до загустения. Варим несколько минут, снимаем с огня и добавляем холодное сливочное масло. Перемешиваем до однородности, накрываем пленкой "в контакт" и охлаждаем. Холодный крем перетираем через сито. Из пасок вырезаем "крышечки" и ложкой вынимаем часть серединки. Начиняем паски и украшаем меренгой. Оставляем на ночь в холодильнике.

За ночь крем внутри стабилизируется, и паски можно будет нарезать и пробовать. Также мы делились рецептом домашней халвы.