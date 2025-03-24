Такой паски вы еще не пробовали: при разрезании из нее вытекает начинка (видео)
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Аппетитная пасочка с начинкой из крема
Пора собирать рецепты на Пасху 2025. Мы делились рецептом вкусной классической паски. Теперь расскажем, как приготовить оригинальную версию творожной паски.
Она получается просто роскошной, а если ее разрезать, изнутри будет вытекать аппетитная начинка. Прекрасный рецепт, если обычные паски вам уже надоели. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Валерия Матрохина.
Ингредиенты:
- Творог (9% и более) – 450 г
- Яйца — 5 шт
- Сахар — 200 г
- Мука — 400-450 г
- Разрыхлитель — 15 г
- Сливочное масло растопленное – 150 г
- Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
- Изюм — 150 г
Для лимонного крема:
- Сахар — 115 г
- Кукурузный крахмал — 35 г
- Соль – 1/4 ч. л.
- Желтки — 5 шт (100 г)
- Цедра лимона – 1 ст. л.
- Сок лимона – 100 мл
- Молоко — 450 мл
- Холодное сливочное масло — 30 г
Способ приготовления:
- Творог перебиваем блендером до однородности. Отдельно в пену взбиваем яйца, сахар и соль. Вводим в яичную массу творог.
- Добавляем растопленное сливочное масло комнатной температуры. Смешиваем и начинаем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, замешивая тесто.
- В конце вводим запаренный и просушенный изюм. Смазываем формы сливочным маслом и выкладываем тесто на половину высоты формы.
- Выпекаем паски в хорошо разогретой духовке. При 180 градусах время приготовления составляет примерно 45 минут, готовность проверяем зубочисткой.
- Для крема в сотейнике перетираем сахар, соль, крахмал и желтки. Масса должна стать светлой, а сахар – раствориться. Добавляем лимонный сок и цедру.
- В отдельной кастрюле подогреваем молоко (до появления первых пузырьков). Начинаем вливать молоко в яичную массу тонкой струйкой, постоянно перемешивая.
- Сотейник ставим на средний огонь, постоянно помешиваем и варим до загустения. Варим несколько минут, снимаем с огня и добавляем холодное сливочное масло.
- Перемешиваем до однородности, накрываем пленкой "в контакт" и охлаждаем. Холодный крем перетираем через сито.
- Из пасок вырезаем "крышечки" и ложкой вынимаем часть серединки. Начиняем паски и украшаем меренгой. Оставляем на ночь в холодильнике.
За ночь крем внутри стабилизируется, и паски можно будет нарезать и пробовать. Также мы делились рецептом домашней халвы.