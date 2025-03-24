Укр

Никто не заметит, что в них нет мяса: рецепт нереально вкусных постных голубцов (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Великолепный рецепт грибных голубцов Новость обновлена 24 марта 2025, 21:36
Великолепный рецепт грибных голубцов. Фото Скриншот из видео

Очень вкусные постные голубцы

Даже соблюдая пост, можно есть вкусно. Мы делились рецептом домашней халвы. Теперь расскажем, как в Великий пост приготовить идеальное блюдо – нереально вкусные постные голубцы.

В кулинарном блоге vistovska_cooking рассказали, как приготовить это блюдо очень вкусно, несмотря на то, что в нем нет мяса. Эти грибные голубцы получаются ароматными и сытными.

Ингредиенты:

  • капуста — 1 средняя
  • грибы — 300-400 г
  • рис — 200 г
  • морковь — 1 шт
  • лук — 1 шт
  • любимая зелень
  • вода — 300 мл
  • томатный соус — 4 ст. л.
  • специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. У капусты вырезаем кочерыжку. Окунаем ее в кипящую воду. По мере того как капуста приваривается, отделяем листья.
  2. Когда капуста немного остынет, срезаем толстые белые прожилки с листьев. Морковь и лук чистим, нарезаем лук.
  3. Морковь натираем на терке, а грибы мелко крошим. Обжариваем овощи с грибами на растительном масле, откладываем, чтобы остыли.
  4. Рис отвариваем до полуготовности. Переводим его в миску, чтобы он остыл.
  5. Когда все остынет, смешиваем рис, овощи с грибами, зелень и специи. Заворачиваем начинку в капустные листья.
  6. Выкладываем голубцы в кастрюлю. Заливаем водой с томатным соусом. Под крышкой готовим на маленьком огне 2-3 часа (чем дольше, тем лучше).

Это долгое приготовление голубцов делает их фантастически вкусными и ароматными. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить драники.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Капуста #Голубцы #Піст