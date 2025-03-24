Никто не заметит, что в них нет мяса: рецепт нереально вкусных постных голубцов (видео)

Очень вкусные постные голубцы

Даже соблюдая пост, можно есть вкусно. Мы делились рецептом домашней халвы. Теперь расскажем, как в Великий пост приготовить идеальное блюдо – нереально вкусные постные голубцы.

В кулинарном блоге vistovska_cooking рассказали, как приготовить это блюдо очень вкусно, несмотря на то, что в нем нет мяса. Эти грибные голубцы получаются ароматными и сытными.

Ингредиенты:

капуста — 1 средняя

грибы — 300-400 г

рис — 200 г

морковь — 1 шт

лук — 1 шт

любимая зелень

вода — 300 мл

томатный соус — 4 ст. л.

специи — по вкусу

Способ приготовления:

У капусты вырезаем кочерыжку. Окунаем ее в кипящую воду. По мере того как капуста приваривается, отделяем листья. Когда капуста немного остынет, срезаем толстые белые прожилки с листьев. Морковь и лук чистим, нарезаем лук. Морковь натираем на терке, а грибы мелко крошим. Обжариваем овощи с грибами на растительном масле, откладываем, чтобы остыли. Рис отвариваем до полуготовности. Переводим его в миску, чтобы он остыл. Когда все остынет, смешиваем рис, овощи с грибами, зелень и специи. Заворачиваем начинку в капустные листья. Выкладываем голубцы в кастрюлю. Заливаем водой с томатным соусом. Под крышкой готовим на маленьком огне 2-3 часа (чем дольше, тем лучше).

Это долгое приготовление голубцов делает их фантастически вкусными и ароматными. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить драники.