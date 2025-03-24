Никто не заметит, что в них нет мяса: рецепт нереально вкусных постных голубцов (видео)
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Очень вкусные постные голубцы
Даже соблюдая пост, можно есть вкусно. Мы делились рецептом домашней халвы. Теперь расскажем, как в Великий пост приготовить идеальное блюдо – нереально вкусные постные голубцы.
В кулинарном блоге vistovska_cooking рассказали, как приготовить это блюдо очень вкусно, несмотря на то, что в нем нет мяса. Эти грибные голубцы получаются ароматными и сытными.
Ингредиенты:
- капуста — 1 средняя
- грибы — 300-400 г
- рис — 200 г
- морковь — 1 шт
- лук — 1 шт
- любимая зелень
- вода — 300 мл
- томатный соус — 4 ст. л.
- специи — по вкусу
Способ приготовления:
- У капусты вырезаем кочерыжку. Окунаем ее в кипящую воду. По мере того как капуста приваривается, отделяем листья.
- Когда капуста немного остынет, срезаем толстые белые прожилки с листьев. Морковь и лук чистим, нарезаем лук.
- Морковь натираем на терке, а грибы мелко крошим. Обжариваем овощи с грибами на растительном масле, откладываем, чтобы остыли.
- Рис отвариваем до полуготовности. Переводим его в миску, чтобы он остыл.
- Когда все остынет, смешиваем рис, овощи с грибами, зелень и специи. Заворачиваем начинку в капустные листья.
- Выкладываем голубцы в кастрюлю. Заливаем водой с томатным соусом. Под крышкой готовим на маленьком огне 2-3 часа (чем дольше, тем лучше).
Это долгое приготовление голубцов делает их фантастически вкусными и ароматными. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить драники.