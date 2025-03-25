Не картопля: блогерка розповіла, з чого зробити деруни, щоб смак був фантастичним (відео)
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Апетитні оладки з цибулі
Смачні деруни — це чудова страва, яку багато хто любить. Ми ділились простим, але перевіреним рецептом. Та чи знали ви, що цю страву можна приготувати не лише з картоплі?
Кулінарна блогерка diana_kulikovska розповіла, як приготувати цибуляники. Це золотисті, апетитні та ароматні оладки, що мають фантастичний смак.
Інгредієнти:
- Цибуля — 500 г
- Яйця — 2 шт
- Борошно — 100 г
- Сіль, перець — до смаку
- Цукор — 1 чайна ложка
- Сода — 1/3 чайної ложки погашена оцтом
- Олія для смаження
- Сметана
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно натерти цибулю. Це можна зробити як вручну, так і в блендері чи кухонному комбайні.
- Цибулеву масу до смаку солимо та перчимо. Відставляємо вбік на 20 хвилин.
- Потім додаємо борошно та яйця. До смаку можна додатково додати ще спецій.
- Все ретельно перемішуємо. Паралельно розігріваємо на плиті сковороду з олією.
- Викладаємо цибуляники столовою ложкою на олію. Обсмажуємо з двох боків до рум’яності.
Викладаємо готові оладки на паперові серветки — щоб прибрати зайвий жир. Їсти їх найсмачніше зі сметаною. Також ми ділились рецептом апетитних галушок з начинкою.