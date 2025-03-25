Не картопля: блогерка розповіла, з чого зробити деруни, щоб смак був фантастичним (відео)

Апетитні оладки з цибулі

Смачні деруни — це чудова страва, яку багато хто любить. Ми ділились простим, але перевіреним рецептом. Та чи знали ви, що цю страву можна приготувати не лише з картоплі?

Кулінарна блогерка diana_kulikovska розповіла, як приготувати цибуляники. Це золотисті, апетитні та ароматні оладки, що мають фантастичний смак.

Інгредієнти:

Цибуля — 500 г

Яйця — 2 шт

Борошно — 100 г

Сіль, перець — до смаку

Цукор — 1 чайна ложка

Сода — 1/3 чайної ложки погашена оцтом

Олія для смаження

Сметана

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно натерти цибулю. Це можна зробити як вручну, так і в блендері чи кухонному комбайні. Цибулеву масу до смаку солимо та перчимо. Відставляємо вбік на 20 хвилин. Потім додаємо борошно та яйця. До смаку можна додатково додати ще спецій. Все ретельно перемішуємо. Паралельно розігріваємо на плиті сковороду з олією. Викладаємо цибуляники столовою ложкою на олію. Обсмажуємо з двох боків до рум’яності.

Викладаємо готові оладки на паперові серветки — щоб прибрати зайвий жир. Їсти їх найсмачніше зі сметаною. Також ми ділились рецептом апетитних галушок з начинкою.