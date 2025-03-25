Не картошка: блогер рассказала, из чего сделать деруны, чтобы вкус был фантастическим (видео)
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Аппетитные оладьи из лука
Вкусные драники – это замечательное блюдо, которое многие любят. Мы делились простым, но проверенным рецептом. Знали ли вы, что это блюдо можно приготовить не только из картофеля?
Кулинарная блогерша diana_kulikovska рассказала, как приготовить цыбуляники. Это золотистые, аппетитные и ароматные оладьи, обладающие фантастическим вкусом.
Ингредиенты:
- Лук – 500 г
- Яйца — 2 шт
- Мука — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
- Сахар — 1 чайная кровать
- Сода — 1/3 чайной ложки погашена уксусом.
- Масло для жарки
- Сметана
Способ приготовления:
- Сначала нужно натереть лук. Это можно сделать как вручную, так и в блендере или кухонном комбайне.
- Луковую массу по вкусу солим и перчим. Отставляем в сторону на 20 минут.
- Затем добавляем муку и яйца. По вкусу можно дополнительно добавить еще специи.
- Все тщательно перемешиваем. Параллельно разогреваем на плите сковороду с растительным маслом.
- Выкладываем цыбуляники столовой ложкой на масло. Обжариваем с двух сторон до румяности.
Выкладываем готовые оладьи на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир. Есть их вкуснее всего со сметаной. Также мы делились рецептом аппетитных галушек с начинкой.