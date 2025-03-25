Не картошка: блогер рассказала, из чего сделать деруны, чтобы вкус был фантастическим (видео)

Аппетитные оладьи из лука

Вкусные драники – это замечательное блюдо, которое многие любят. Мы делились простым, но проверенным рецептом. Знали ли вы, что это блюдо можно приготовить не только из картофеля?

Кулинарная блогерша diana_kulikovska рассказала, как приготовить цыбуляники. Это золотистые, аппетитные и ароматные оладьи, обладающие фантастическим вкусом.

Ингредиенты:

Лук – 500 г

Яйца — 2 шт

Мука — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Сахар — 1 чайная кровать

Сода — 1/3 чайной ложки погашена уксусом.

Масло для жарки

Сметана

Способ приготовления:

Сначала нужно натереть лук. Это можно сделать как вручную, так и в блендере или кухонном комбайне. Луковую массу по вкусу солим и перчим. Отставляем в сторону на 20 минут. Затем добавляем муку и яйца. По вкусу можно дополнительно добавить еще специи. Все тщательно перемешиваем. Параллельно разогреваем на плите сковороду с растительным маслом. Выкладываем цыбуляники столовой ложкой на масло. Обжариваем с двух сторон до румяности.

Выкладываем готовые оладьи на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир. Есть их вкуснее всего со сметаной. Также мы делились рецептом аппетитных галушек с начинкой.