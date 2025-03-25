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Не картошка: блогер рассказала, из чего сделать деруны, чтобы вкус был фантастическим (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт на каждый день Новость обновлена 25 марта 2025, 17:01
Прекрасный рецепт на каждый день. Фото Скриншот из видео

Аппетитные оладьи из лука

Вкусные драники – это замечательное блюдо, которое многие любят. Мы делились простым, но проверенным рецептом. Знали ли вы, что это блюдо можно приготовить не только из картофеля?

Кулинарная блогерша diana_kulikovska рассказала, как приготовить цыбуляники. Это золотистые, аппетитные и ароматные оладьи, обладающие фантастическим вкусом.

Ингредиенты:

  • Лук – 500 г
  • Яйца — 2 шт
  • Мука — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сахар — 1 чайная кровать
  • Сода — 1/3 чайной ложки погашена уксусом.
  • Масло для жарки
  • Сметана

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно натереть лук. Это можно сделать как вручную, так и в блендере или кухонном комбайне.
  2. Луковую массу по вкусу солим и перчим. Отставляем в сторону на 20 минут.
  3. Затем добавляем муку и яйца. По вкусу можно дополнительно добавить еще специи.
  4. Все тщательно перемешиваем. Параллельно разогреваем на плите сковороду с растительным маслом.
  5. Выкладываем цыбуляники столовой ложкой на масло. Обжариваем с двух сторон до румяности.

Выкладываем готовые оладьи на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир. Есть их вкуснее всего со сметаной. Также мы делились рецептом аппетитных галушек с начинкой.

Теги:
#Рецепт #Лук #Оладьи #Драники