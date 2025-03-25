Найніжніша страва, яку можна приготувати з молодої капусти: кожен шматочок буде скарбом (відео)
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Стейки з молодої капусти з м'ясним соусом
В духовці можна приготувати багато смачного. Ми ділились рецептом апетитного картопляного пирога. Тепер поділимось рецептом найніжнішої страви, яку можна приготувати з молодої капусти.
Кухар і суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати молоду капусту з соусом болоньєзе. Приготування просте, а страва така смачна, що кожен шматочок буде скарбом.
Інгредієнти:
- 500 г яловичини
- 110 г цибулі
- 100 г моркви
- 30 г стебла селери
- 30 г солодкого перцю
- 40 г яблука
- часник
- вино
- спеції та сіль
- 300-350 г томатів у власному соку
- 1-2 головки молодої капусти
- олія для смаження
- сир для запікання
Спосіб приготування:
- Обсмажуємо нарізану моркву, додаємо цибулю. Трішки обсмажуємо, тоді додаємо селеру та часник.
- Вливаємо вино, додаємо томати та спеції. Тоді додаємо натерте яблуко та нарізаний перець. Чим довге після цього буде тушкуватися соус, тим буде смачніше. При необхідності можна додати води.
- Капусту нарізаємо "стейками". Обсмажуємо їх на олії, солимо та при бажанні додаємо улюблені спеції.
- Викладаємо стейки на деко, застелене пергаментом. Зверху викладаємо готовий соус, додаємо тертий сир. Ставимо в духовку на 15-20 хвилин.
Стейки за цей час добре підрумяняться, а капуста стане приємно мʼякою і, в той же час, хрумкою. Також ми ділились рецептом дуже смачних картопляних галушок.