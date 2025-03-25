Найніжніша страва, яку можна приготувати з молодої капусти: кожен шматочок буде скарбом (відео)

Стейки з молодої капусти з м'ясним соусом

В духовці можна приготувати багато смачного. Ми ділились рецептом апетитного картопляного пирога. Тепер поділимось рецептом найніжнішої страви, яку можна приготувати з молодої капусти.

Кухар і суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати молоду капусту з соусом болоньєзе. Приготування просте, а страва така смачна, що кожен шматочок буде скарбом.

Інгредієнти:

500 г яловичини

110 г цибулі

100 г моркви

30 г стебла селери

30 г солодкого перцю

40 г яблука

часник

вино

спеції та сіль

300-350 г томатів у власному соку

1-2 головки молодої капусти

олія для смаження

сир для запікання

Спосіб приготування:

Обсмажуємо нарізану моркву, додаємо цибулю. Трішки обсмажуємо, тоді додаємо селеру та часник. Вливаємо вино, додаємо томати та спеції. Тоді додаємо натерте яблуко та нарізаний перець. Чим довге після цього буде тушкуватися соус, тим буде смачніше. При необхідності можна додати води. Капусту нарізаємо "стейками". Обсмажуємо їх на олії, солимо та при бажанні додаємо улюблені спеції. Викладаємо стейки на деко, застелене пергаментом. Зверху викладаємо готовий соус, додаємо тертий сир. Ставимо в духовку на 15-20 хвилин.

Стейки за цей час добре підрумяняться, а капуста стане приємно мʼякою і, в той же час, хрумкою. Також ми ділились рецептом дуже смачних картопляних галушок.