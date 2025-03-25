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Нежнейшее блюдо, которое можно приготовить из молодой капусты: каждый кусочек будет сокровищем (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Сытное и вкусное блюдо
Сытное и вкусное блюдо. Фото Скриншот из видео

Стейки из молодой капусты с мясным соусом

В духовке можно приготовить вкусное. Мы делились рецептом аппетитного картофельного пирога. Теперь поделимся рецептом нежнейшего блюда, которое можно приготовить из молодой капусты.

Повар и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить молодую капусту с соусом болоньезе. Приготовление простое, а блюдо так вкусно, что каждый кусочек будет сокровищем.

Ингредиенты:

  • 500 г говядины
  • 110 г лука
  • 100 г моркови
  • 30 г стебля сельдерея
  • 30 г сладкого перца
  • 40 г яблока
  • чеснок
  • вино
  • специи и соль
  • 300-350 г томатов в собственном соке
  • 1-2 головки молодой капусты
  • масло для жарки
  • сыр для запекания

Способ приготовления:

  1. Обжариваем нарезанную морковь, добавляем лук. Немножко обжариваем, тогда добавляем сельдерей и чеснок.
  2. Вливаем вино, добавляем томаты и специи. Затем добавляем натертое яблоко и нарезанный перец. Чем длиннее после этого будет тушиться соус, тем будет вкуснее. При необходимости можно добавить воду.
  3. Капусту нарезаем "стейками". Обжариваем их на растительном масле, солим и при желании добавляем любимые специи.
  4. Выкладываем стейки на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем готовый соус, добавляем тертый творог. Ставим в духовку на 15-20 минут.

Стейки за это время хорошо подрумянятся, а капуста станет приятно мягкой и в то же время хрустящей. Также мы делились рецептом вкуснейших картофельных галушек.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Владимир Ярославский #Фарш