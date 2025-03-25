Нежнейшее блюдо, которое можно приготовить из молодой капусты: каждый кусочек будет сокровищем (видео)
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Стейки из молодой капусты с мясным соусом
В духовке можно приготовить вкусное. Мы делились рецептом аппетитного картофельного пирога. Теперь поделимся рецептом нежнейшего блюда, которое можно приготовить из молодой капусты.
Повар и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить молодую капусту с соусом болоньезе. Приготовление простое, а блюдо так вкусно, что каждый кусочек будет сокровищем.
Ингредиенты:
- 500 г говядины
- 110 г лука
- 100 г моркови
- 30 г стебля сельдерея
- 30 г сладкого перца
- 40 г яблока
- чеснок
- вино
- специи и соль
- 300-350 г томатов в собственном соке
- 1-2 головки молодой капусты
- масло для жарки
- сыр для запекания
Способ приготовления:
- Обжариваем нарезанную морковь, добавляем лук. Немножко обжариваем, тогда добавляем сельдерей и чеснок.
- Вливаем вино, добавляем томаты и специи. Затем добавляем натертое яблоко и нарезанный перец. Чем длиннее после этого будет тушиться соус, тем будет вкуснее. При необходимости можно добавить воду.
- Капусту нарезаем "стейками". Обжариваем их на растительном масле, солим и при желании добавляем любимые специи.
- Выкладываем стейки на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем готовый соус, добавляем тертый творог. Ставим в духовку на 15-20 минут.
Стейки за это время хорошо подрумянятся, а капуста станет приятно мягкой и в то же время хрустящей. Также мы делились рецептом вкуснейших картофельных галушек.