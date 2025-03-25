Нежнейшее блюдо, которое можно приготовить из молодой капусты: каждый кусочек будет сокровищем (видео)

Стейки из молодой капусты с мясным соусом

В духовке можно приготовить вкусное. Мы делились рецептом аппетитного картофельного пирога. Теперь поделимся рецептом нежнейшего блюда, которое можно приготовить из молодой капусты.

Повар и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить молодую капусту с соусом болоньезе. Приготовление простое, а блюдо так вкусно, что каждый кусочек будет сокровищем.

Ингредиенты:

500 г говядины

110 г лука

100 г моркови

30 г стебля сельдерея

30 г сладкого перца

40 г яблока

чеснок

вино

специи и соль

300-350 г томатов в собственном соке

1-2 головки молодой капусты

масло для жарки

сыр для запекания

Способ приготовления:

Обжариваем нарезанную морковь, добавляем лук. Немножко обжариваем, тогда добавляем сельдерей и чеснок. Вливаем вино, добавляем томаты и специи. Затем добавляем натертое яблоко и нарезанный перец. Чем длиннее после этого будет тушиться соус, тем будет вкуснее. При необходимости можно добавить воду. Капусту нарезаем "стейками". Обжариваем их на растительном масле, солим и при желании добавляем любимые специи. Выкладываем стейки на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем готовый соус, добавляем тертый творог. Ставим в духовку на 15-20 минут.

Стейки за это время хорошо подрумянятся, а капуста станет приятно мягкой и в то же время хрустящей. Также мы делились рецептом вкуснейших картофельных галушек.