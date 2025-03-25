Як приготувати розкішну страву з дешевої частини курки: яскрава закуска (відео)
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Як смачно приготувати курячі серця
Курятина може бути доволі універсальною. Кожну її частину можна приготувати десятком різних способів. Ми розповідали, як зробити соковиті відбивні. Тепер поділимось рецептом розкішної страви з дешевшої частини курки — курячих сердець.
Цей яскравий салат може бути як ситним перекусом на кожен день, так і прикрасою святкового столу. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.
Інгредієнти:
- курячі сердечка – 500 г
- цибуля – 1 шт.
- олія – для смаження
- огірки мариновані – 3 шт.
- морква по-корейськи – 200 г
- яйця – 3 шт.
- часник – 2-3 зуб.
- сіль, перець – до смаку
- майонез
- кріп
Спосіб приготування:
- Курячі сердечка зачищаємо. Відварюємо їх в підсоленій воді, варимо 30 хвилин. після закипання.
- Яйця також відварюємо накруто. Поки варені інгредієнти холонуть, підготуємо овочі.
- Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо на невеликій кількості олії до золотистості. Викладаємо її одразу в миску, де буде зручно замішувати салат.
- Огірки нарізаємо кубиком. Яйця також подрібнюємо. Часник пропускаємо через прес. Все вкидаємо до цибулі.
- Додаємо порізані смужками сердечка. Якщо морква довга, нарізаємо і її, додаємо. Ріжемо кріп, до смаку заправляємо майонезом та перемішуємо.
Це дуже смачно і ситно. Всі компоненти відмінно доповнюють один одного. Також ми розповідали, як приготувати апетитні галушки.