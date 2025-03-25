Як приготувати розкішну страву з дешевої частини курки: яскрава закуска (відео)

Як смачно приготувати курячі серця

Курятина може бути доволі універсальною. Кожну її частину можна приготувати десятком різних способів. Ми розповідали, як зробити соковиті відбивні. Тепер поділимось рецептом розкішної страви з дешевшої частини курки — курячих сердець.

Цей яскравий салат може бути як ситним перекусом на кожен день, так і прикрасою святкового столу. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

курячі сердечка – 500 г

цибуля – 1 шт.

олія – для смаження

огірки мариновані – 3 шт.

морква по-корейськи – 200 г

яйця – 3 шт.

часник – 2-3 зуб.

сіль, перець – до смаку

майонез

кріп

Спосіб приготування:

Курячі сердечка зачищаємо. Відварюємо їх в підсоленій воді, варимо 30 хвилин. після закипання. Яйця також відварюємо накруто. Поки варені інгредієнти холонуть, підготуємо овочі. Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо на невеликій кількості олії до золотистості. Викладаємо її одразу в миску, де буде зручно замішувати салат. Огірки нарізаємо кубиком. Яйця також подрібнюємо. Часник пропускаємо через прес. Все вкидаємо до цибулі. Додаємо порізані смужками сердечка. Якщо морква довга, нарізаємо і її, додаємо. Ріжемо кріп, до смаку заправляємо майонезом та перемішуємо.

Це дуже смачно і ситно. Всі компоненти відмінно доповнюють один одного. Також ми розповідали, як приготувати апетитні галушки.