Как приготовить роскошное блюдо из дешевой части курицы: яркая закуска (видео)

Как вкусно приготовить куриные сердца

Курятина может быть достаточно универсальной. Каждую ее часть можно приготовить десятком разных способов. Мы рассказывали, как сделать сочные отбивные. Теперь поделимся рецептом роскошного блюда из более дешевой части курицы — куриных сердец.

Этот яркий салат может быть как сытным перекусом каждый день, так и украшением праздничного стола. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г

лук – 1 шт.

масло – для жарки

огурцы маринованные – 3 шт.

морковь по-корейски – 200 г

яйца – 3 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

соль, перец – по вкусу

майонез

укроп

Способ приготовления:

Куриные сердечки зачищаем. Отвариваем их в подсоленной воде, варим 30 минут после закипания. Яйца также отвариваем вкрутую. Пока вареные ингредиенты охладятся, подготовим овощи. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на небольшом количестве до золотистости масла. Выкладываем ее сразу в миску, где будет удобно замешивать салат. Огурцы нарезаем кубиком. Яйца тоже измельчаем. Чеснок пропускаем через пресс. Все добавляем к луку. Добавляем изрезанные полосками сердечки. Если морковь длинная, нарезаем и ее добавляем. Режем укроп, по вкусу заправляем майонезом и перемешиваем.

Это очень вкусно и сытно. Все компоненты отлично дополняют друг друга. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные галушки.