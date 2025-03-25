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Самые ленивые суши, которые можно приготовить дома: рецепт трендовой запеканки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Приготовление нереально простое и удачное
Приготовление нереально простое и удачное. Фото shuba.life

Это блюдо – хит кулинарных блоггеров

Ленивые рецепты способны упростить нашу жизнь. Мы делились рецептом пельменей, для которых не нужно месить и раскатывать тесто. Теперь расскажем, как приготовить один из последних хитов кулинарных блоггеров – суши-запеканку.

Это, пожалуй, самые ленивые суши, которые можно приготовить дома. Рецептом поделились в кулинарном блоге diali_cooking.

Ингредиенты:

  • рис
  • заправка для риса
  • листья нори
  • крабовые палочки
  • огурец
  • крем сыр
  • икра мойвы
  • сухари панко
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. Отвариваем круглый рис, теплым заправляем его и перемешиваем. Выкладываем в форму для запекания.
  2. Крабовые палочки нарезаем или натираем на терке. Смешиваем их с крем-сыром и икрой мойвы (можно заменить рыбной намазкой).
  3. Выкладываем крабовую массу на рис. Разравниваем ее равномерным слоем.
  4. Посыпаем запеканку кунжутом, поливаем соусом. Посыпаем сухарями панко и ставим на 10 минут в духовку при 190 градусах. Достаем запеканку и посыпаем кубиками нарезанного огурца.

Способ употребления таких суши – это самое интересное. Норе нарезаем на полоски. Палочками берем кусочек запеканки, заворачиваем в норе и обмакиваем в соус. Также мы делились рецептом аппетитного плова.

Теги:
#Рецепт #Суши #Крабовые палочки #Злак