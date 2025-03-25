Самые ленивые суши, которые можно приготовить дома: рецепт трендовой запеканки (видео)

Это блюдо – хит кулинарных блоггеров

Ленивые рецепты способны упростить нашу жизнь. Мы делились рецептом пельменей, для которых не нужно месить и раскатывать тесто. Теперь расскажем, как приготовить один из последних хитов кулинарных блоггеров – суши-запеканку.

Это, пожалуй, самые ленивые суши, которые можно приготовить дома. Рецептом поделились в кулинарном блоге diali_cooking.

Ингредиенты:

рис

заправка для риса

листья нори

крабовые палочки

огурец

крем сыр

икра мойвы

сухари панко

кунжут

Способ приготовления:

Отвариваем круглый рис, теплым заправляем его и перемешиваем. Выкладываем в форму для запекания. Крабовые палочки нарезаем или натираем на терке. Смешиваем их с крем-сыром и икрой мойвы (можно заменить рыбной намазкой). Выкладываем крабовую массу на рис. Разравниваем ее равномерным слоем. Посыпаем запеканку кунжутом, поливаем соусом. Посыпаем сухарями панко и ставим на 10 минут в духовку при 190 градусах. Достаем запеканку и посыпаем кубиками нарезанного огурца.

Способ употребления таких суши – это самое интересное. Норе нарезаем на полоски. Палочками берем кусочек запеканки, заворачиваем в норе и обмакиваем в соус. Также мы делились рецептом аппетитного плова.