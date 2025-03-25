Самые ленивые суши, которые можно приготовить дома: рецепт трендовой запеканки (видео)
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Это блюдо – хит кулинарных блоггеров
Ленивые рецепты способны упростить нашу жизнь. Мы делились рецептом пельменей, для которых не нужно месить и раскатывать тесто. Теперь расскажем, как приготовить один из последних хитов кулинарных блоггеров – суши-запеканку.
Это, пожалуй, самые ленивые суши, которые можно приготовить дома. Рецептом поделились в кулинарном блоге diali_cooking.
Ингредиенты:
- рис
- заправка для риса
- листья нори
- крабовые палочки
- огурец
- крем сыр
- икра мойвы
- сухари панко
- кунжут
Способ приготовления:
- Отвариваем круглый рис, теплым заправляем его и перемешиваем. Выкладываем в форму для запекания.
- Крабовые палочки нарезаем или натираем на терке. Смешиваем их с крем-сыром и икрой мойвы (можно заменить рыбной намазкой).
- Выкладываем крабовую массу на рис. Разравниваем ее равномерным слоем.
- Посыпаем запеканку кунжутом, поливаем соусом. Посыпаем сухарями панко и ставим на 10 минут в духовку при 190 градусах. Достаем запеканку и посыпаем кубиками нарезанного огурца.
Способ употребления таких суши – это самое интересное. Норе нарезаем на полоски. Палочками берем кусочек запеканки, заворачиваем в норе и обмакиваем в соус. Также мы делились рецептом аппетитного плова.