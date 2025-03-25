Найшвидший рецепт паски: як приготувати її особливо смачно (відео)

Чудовий рецепт паски, яка легко готується

Випікання паски на Великдень — це ціла наука. Ми ділились класичним рецептом волокнистої паски. Тепер розповімо, як приготувати її простішим способом — в мультипечі або аерогрилі.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diali_cooking. Виходить смачно, а головне — швидко. З таким способом приготування у вас залишиться чимало вільного часу.

Для опари:

дріжджі живі — 25 г

молоко тепле — 200 г

цукор — 2 ст. л.

борошно — 100 г

Для тіста:

яйця — 2 шт

жовток — 1 шт

цукор — 150 г

вершкове масло — 70 г

борошно — 400 г

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо опару. Дріжджі, цукор та борошно зʼєднуємо з теплим молоком та перемішуємо. Залишаємо під рушником на 10-15 хв. Тим часом яйця збиваємо з цукром. Додаємо до них розтоплене масло, опару та борошно. Ретельно замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та ставимо в тепле місце на 1 годину. Коли тісто виросте, всипаємо цедру лимона та апельсина. Ще раз перемішуємо та викладаємо у форми. Залишаємо ще раз піднятись, тільки уже у формі. Тоді ставимо випікатись. Орієнтуйтесь на свій аерогриль, не ставте високу температуру. Якщо пасочки зверху припікаються, можна накрити їх зверху пергаментом.

Паски виходять м’якесенькі, ароматні і апетитні. Також ми ділились рецептом чудової глазурі на желатині.