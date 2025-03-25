Найшвидший рецепт паски: як приготувати її особливо смачно (відео)
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Чудовий рецепт паски, яка легко готується
Випікання паски на Великдень — це ціла наука. Ми ділились класичним рецептом волокнистої паски. Тепер розповімо, як приготувати її простішим способом — в мультипечі або аерогрилі.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diali_cooking. Виходить смачно, а головне — швидко. З таким способом приготування у вас залишиться чимало вільного часу.
Для опари:
- дріжджі живі — 25 г
- молоко тепле — 200 г
- цукор — 2 ст. л.
- борошно — 100 г
- Для тіста:
- яйця — 2 шт
- жовток — 1 шт
- цукор — 150 г
- вершкове масло — 70 г
- борошно — 400 г
Спосіб приготування:
- Спочатку готуємо опару. Дріжджі, цукор та борошно зʼєднуємо з теплим молоком та перемішуємо. Залишаємо під рушником на 10-15 хв.
- Тим часом яйця збиваємо з цукром. Додаємо до них розтоплене масло, опару та борошно.
- Ретельно замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та ставимо в тепле місце на 1 годину.
- Коли тісто виросте, всипаємо цедру лимона та апельсина. Ще раз перемішуємо та викладаємо у форми.
- Залишаємо ще раз піднятись, тільки уже у формі. Тоді ставимо випікатись. Орієнтуйтесь на свій аерогриль, не ставте високу температуру. Якщо пасочки зверху припікаються, можна накрити їх зверху пергаментом.
Паски виходять м’якесенькі, ароматні і апетитні. Також ми ділились рецептом чудової глазурі на желатині.