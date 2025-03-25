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Найшвидший рецепт паски: як приготувати її особливо смачно (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Як спекти паску в аерогрилі Новина оновлена 25 березня 2025, 22:33
Як спекти паску в аерогрилі. Фото shuba.life

Чудовий рецепт паски, яка легко готується

Випікання паски на Великдень — це ціла наука. Ми ділились класичним рецептом волокнистої паски. Тепер розповімо, як приготувати її простішим способом — в мультипечі або аерогрилі.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diali_cooking. Виходить смачно, а головне — швидко. З таким способом приготування у вас залишиться чимало вільного часу.

Для опари:

  • дріжджі живі — 25 г
  • молоко тепле — 200 г
  • цукор — 2 ст. л.
  • борошно — 100 г
  • Для тіста:
  • яйця — 2 шт
  • жовток — 1 шт
  • цукор — 150 г
  • вершкове масло — 70 г
  • борошно — 400 г

Спосіб приготування:

  1. Спочатку готуємо опару. Дріжджі, цукор та борошно зʼєднуємо з теплим молоком та перемішуємо. Залишаємо під рушником на 10-15 хв.
  2. Тим часом яйця збиваємо з цукром. Додаємо до них розтоплене масло, опару та борошно.
  3. Ретельно замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та ставимо в тепле місце на 1 годину.
  4. Коли тісто виросте, всипаємо цедру лимона та апельсина. Ще раз перемішуємо та викладаємо у форми.
  5. Залишаємо ще раз піднятись, тільки уже у формі. Тоді ставимо випікатись. Орієнтуйтесь на свій аерогриль, не ставте високу температуру. Якщо пасочки зверху припікаються, можна накрити їх зверху пергаментом.

Паски виходять м’якесенькі, ароматні і апетитні. Також ми ділились рецептом чудової глазурі на желатині.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Великдень #Паска