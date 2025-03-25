Укр

Самый быстрый рецепт паски: как приготовить ее особенно вкусно (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как испечь паску в аэрогриле Новость обновлена 25 марта 2025, 22:33
Как испечь паску в аэрогриле. Фото shuba.life

Прекрасный рецепт паски, которая легко готовится

Выпекание паски на Пасху – это целая наука. Мы делились классическим рецептом волокнистой паски. Теперь расскажем, как приготовить ее более простым способом – в мультипечи или аэрогриле.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником diali_cooking. Выходит вкусно, а главное — быстро. С таким способом приготовления у вас останется много свободного времени.

Для опары:

  • дрожжи живые — 25 г
  • молоко теплое — 200 г
  • сахар – 2 ст. л.
  • мука — 100 г

Для теста:

  • яйца — 2 шт
  • желток — 1 шт
  • сахар — 150 г
  • сливочное масло — 70 г
  • мука — 400 г

Способ приготовления:

  1. Сначала готовим опару. Дрожжи, сахар и муку соединяем с теплым молоком и перемешиваем. Оставляем под полотенцем на 10-15 мин.
  2. Тем временем яйца взбиваем с сахаром. Добавляем к ним растопленное масло, опару и муку.
  3. Тщательно замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1 час.
  4. Когда тесто вырастет, всыпаем цедру лимона и апельсина. Еще раз перемешиваем и выкладываем в формы.
  5. Оставляем еще раз подняться, только уже в форме. Тогда ставим выпекаться. Ориентируйтесь на свой аэрогриль, не ставьте высокую температуру. Если пасочки сверху припекаются, можно накрыть их сверху пергаментом.

Паски получаются мягкие, ароматные и аппетитные. Также мы делились рецептом чудесной глазури на желатине.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Пасха #Паска