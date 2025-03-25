Самый быстрый рецепт паски: как приготовить ее особенно вкусно (видео)
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Прекрасный рецепт паски, которая легко готовится
Выпекание паски на Пасху – это целая наука. Мы делились классическим рецептом волокнистой паски. Теперь расскажем, как приготовить ее более простым способом – в мультипечи или аэрогриле.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником diali_cooking. Выходит вкусно, а главное — быстро. С таким способом приготовления у вас останется много свободного времени.
Для опары:
- дрожжи живые — 25 г
- молоко теплое — 200 г
- сахар – 2 ст. л.
- мука — 100 г
Для теста:
- яйца — 2 шт
- желток — 1 шт
- сахар — 150 г
- сливочное масло — 70 г
- мука — 400 г
Способ приготовления:
- Сначала готовим опару. Дрожжи, сахар и муку соединяем с теплым молоком и перемешиваем. Оставляем под полотенцем на 10-15 мин.
- Тем временем яйца взбиваем с сахаром. Добавляем к ним растопленное масло, опару и муку.
- Тщательно замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1 час.
- Когда тесто вырастет, всыпаем цедру лимона и апельсина. Еще раз перемешиваем и выкладываем в формы.
- Оставляем еще раз подняться, только уже в форме. Тогда ставим выпекаться. Ориентируйтесь на свой аэрогриль, не ставьте высокую температуру. Если пасочки сверху припекаются, можно накрыть их сверху пергаментом.
Паски получаются мягкие, ароматные и аппетитные. Также мы делились рецептом чудесной глазури на желатине.