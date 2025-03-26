Смачний спосіб економії: як приготувати крем-сир вдома всього з одного інгредієнту (відео)
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Виходить значно дешевше, ніж купувати крем-сир в магазині
Чимало продуктів, які ми звикли купувати в магазині, можна приготувати вдома. Ми розповідали, як зробити халву. Тепер поділимось рецептом смачного крем-сиру.
На смак він такий же, як магазинний. Його можна використовувати для десертів та випічки, або просто мастити на бутерброди. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком yummy.lera.
Інгредієнти:
- 1 л жирного кефіру (від 2,5% жирності)
Спосіб приготування:
- Кефір прибираємо в морозилку на ніч — до повного замороження. Після цього дістаємо його та знімаємо з замороженого кефіру упаковку.
- Тепер підготуємо конструкцію для розморожування. На глибоку миску, куди буде стікати сироватка, ставимо сито.
- На сито застилаємо марлю в 4-6 шарів. Кладемо туди заморожений кефір, підгортаємо краї марлі. Прибираємо все у холодильник на ніч, він повинен повністю розморозитись.
- Коли кефір розморозиться, сироватка стече. В марлі залишиться смачний крем-сир.
Секрет у тому, щоб взяти кефір з високим відсотком жирності. Також ми розповідали, як смачно приготувати деруни. ⠀ ⠀