Смачний спосіб економії: як приготувати крем-сир вдома всього з одного інгредієнту (відео)

Виходить значно дешевше, ніж купувати крем-сир в магазині

Чимало продуктів, які ми звикли купувати в магазині, можна приготувати вдома. Ми розповідали, як зробити халву. Тепер поділимось рецептом смачного крем-сиру.

На смак він такий же, як магазинний. Його можна використовувати для десертів та випічки, або просто мастити на бутерброди. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком yummy.lera.

Інгредієнти:

1 л жирного кефіру (від 2,5% жирності)

Спосіб приготування:

Кефір прибираємо в морозилку на ніч — до повного замороження. Після цього дістаємо його та знімаємо з замороженого кефіру упаковку. Тепер підготуємо конструкцію для розморожування. На глибоку миску, куди буде стікати сироватка, ставимо сито. На сито застилаємо марлю в 4-6 шарів. Кладемо туди заморожений кефір, підгортаємо краї марлі. Прибираємо все у холодильник на ніч, він повинен повністю розморозитись. Коли кефір розморозиться, сироватка стече. В марлі залишиться смачний крем-сир.

Секрет у тому, щоб взяти кефір з високим відсотком жирності. Також ми розповідали, як смачно приготувати деруни. ⠀ ⠀