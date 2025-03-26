Вкусный способ экономии: как приготовить крем-сыр дома всего из одного ингредиента (видео)

Выходит значительно дешевле, чем покупать крем-сыр в магазине

Многие продукты, которые мы привыкли покупать в магазине, можно приготовить дома. Мы рассказывали, как сделать халву. Теперь поделимся рецептом вкусного крем-сыра.

По вкусу он такой же, как магазинный. Его можно использовать для десертов и выпечки или просто смазывать на бутерброды. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником yummy.lera.

Ингредиенты:

1 л жирного кефира (от 2,5% жирности)

Способ приготовления:

Кефир убираем в морозилку на ночь – до полной заморозки. Затем достаем его и снимаем с замороженного кефира упаковку. Теперь подготовим конструкцию для размораживания. На глубокую миску, куда будет стекать сыворотка, ставим сито. На сито застилаем марлю в 4-6 слоев. Кладем туда замороженный кефир, окучиваем края марли. Убираем все в холодильник на ночь, он должен полностью разморозиться. Когда кефир разморозится, сыворотка стечет. В марле останется вкусный крем-творог.

Секрет состоит в том, чтобы взять кефир с высоким процентом жирности. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить драники. ⠀ ⠀