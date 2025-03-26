Апетитний весняний салат: "зелена" страва на кожен день (відео)
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Чудовий салат з зеленим соусом
Прийшла весна, а це означає, що можна збагатити своє меню свіжою зеленню. Апетитний плов та інші ситні наїдки — це звісно добре, та не варто забувати і про салати.
Кулінарна блогерка Вікторія Панасюк розповіла у своєму відео, як приготувати апетитний весняний салат з зеленим соусом. Це чудова страва на кожен день.
Інгредієнти:
- 100 г салатного міксу
- 1 банка кукурудзи
- 1 банка білої квасолі
- помідори чері
- великий огірок
- солодкий перець
- 250 г курячого філе
Для зеленої заправки:
- 1 стигле авокадо
- пучок кропу
- 1-2 зубчики часнику
- 100 г сметани або грецького йогурту
- 1 ст. л. лимонного соку
- сіль до смаку
Маринад для курки:
- приправа до курки
- копчена паприка
- сіль
- 1 ч. л. меду
- 1 ч. л. гірчиці
- олія
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо та перекладаємо у миску. Додаємо до нього спеції, мед та гірчицю. Все ретельно перемішуємо.
- Залишаємо курку промаринуватися (мінімум 15 хвилин). Обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
- Поки курка остигає, до салатного міксу додаємо кукурудзу та квасолю. Нарізаємо овочі і теж додаємо.
- Для заправки перебиваємо блендером часник, кріп та авокадо. Додаємо сметану, сіль та лимонний сік.
- Додаємо до овочів курку. Заправляємо салат зеленим соусом і перемішуємо.
Це дуже смачно і свіжо. А ще, попри те, що страва містить чимало зелені, м’ясо кукурудза та квасоля роблять салат ситним. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати деруни.