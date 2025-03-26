Апетитний весняний салат: "зелена" страва на кожен день (відео)

Чудовий салат з зеленим соусом

Прийшла весна, а це означає, що можна збагатити своє меню свіжою зеленню. Апетитний плов та інші ситні наїдки — це звісно добре, та не варто забувати і про салати.

Кулінарна блогерка Вікторія Панасюк розповіла у своєму відео, як приготувати апетитний весняний салат з зеленим соусом. Це чудова страва на кожен день.

Інгредієнти:

100 г салатного міксу

1 банка кукурудзи

1 банка білої квасолі

помідори чері

великий огірок

солодкий перець

250 г курячого філе

Для зеленої заправки:

1 стигле авокадо

пучок кропу

1-2 зубчики часнику

100 г сметани або грецького йогурту

1 ст. л. лимонного соку

сіль до смаку

Маринад для курки:

приправа до курки

копчена паприка

сіль

1 ч. л. меду

1 ч. л. гірчиці

олія

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо та перекладаємо у миску. Додаємо до нього спеції, мед та гірчицю. Все ретельно перемішуємо. Залишаємо курку промаринуватися (мінімум 15 хвилин). Обсмажуємо на олії до золотистого кольору. Поки курка остигає, до салатного міксу додаємо кукурудзу та квасолю. Нарізаємо овочі і теж додаємо. Для заправки перебиваємо блендером часник, кріп та авокадо. Додаємо сметану, сіль та лимонний сік. Додаємо до овочів курку. Заправляємо салат зеленим соусом і перемішуємо.

Це дуже смачно і свіжо. А ще, попри те, що страва містить чимало зелені, м’ясо кукурудза та квасоля роблять салат ситним. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати деруни.