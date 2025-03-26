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Аппетитный весенний салат: "зеленое" блюдо на каждый день (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Блюдо яркое и будет свежее
Блюдо яркое и будет свежее. Фото caileeeats.com

Великолепный салат с зеленым соусом

Пришла весна, а значит, можно обогатить свое меню свежей зеленью. Аппетитный плов и другие сытные блюда — это хорошо, но не стоит забывать и о салатах.

Кулинарная блоггерша Виктория Панасюк рассказала в своем видео, как приготовить аппетитный весенний салат с зеленым соусом. Это отличное блюдо на каждый день.

Ингредиенты:

  • 100 г салатного микса
  • 1 банка кукурузы
  • 1 банка белой фасоли
  • помидоры черри
  • большой огурец
  • сладкий перец
  • 250 г куриного филе

Для зеленой заправки:

  • 1 спелое авокадо
  • пучок укропа
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 100 г сметаны или греческого йогурта
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль по вкусу

Маринад для курицы:

  • приправа к курице
  • копченая паприка
  • соль
  • 1 час. л. меда
  • 1 час. л. горчицы
  • масло

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем и перекладываем в миску. Добавляем к нему специи, мед и горчицу. Все тщательно перемешиваем.
  2. Оставляем курицу промариноваться (минимум 15 минут). Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Пока курица остывает, в салатный микс добавляем кукурузу и фасоль. Нарезаем овощи и тоже добавляем.
  4. Для заправки перебиваем блендером чеснок, укроп и авокадо. Добавляем сметану, соль и лимонный сок.
  5. Добавляем к овощам курицу. Заправляем салат зеленым соусом и перемешиваем.

Это очень вкусно и свежо. А еще несмотря на то, что блюдо содержит немало зелени, мясо кукуруза и фасоль делают салат сытным. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить драники.

Теги:
#Рецепт #Салат #Соус #Авокадо