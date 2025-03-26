Аппетитный весенний салат: "зеленое" блюдо на каждый день (видео)

Великолепный салат с зеленым соусом

Пришла весна, а значит, можно обогатить свое меню свежей зеленью. Аппетитный плов и другие сытные блюда — это хорошо, но не стоит забывать и о салатах.

Кулинарная блоггерша Виктория Панасюк рассказала в своем видео, как приготовить аппетитный весенний салат с зеленым соусом. Это отличное блюдо на каждый день.

Ингредиенты:

100 г салатного микса

1 банка кукурузы

1 банка белой фасоли

помидоры черри

большой огурец

сладкий перец

250 г куриного филе

Для зеленой заправки:

1 спелое авокадо

пучок укропа

1-2 зубчика чеснока

100 г сметаны или греческого йогурта

1 ст. л. лимонного сока

соль по вкусу

Маринад для курицы:

приправа к курице

копченая паприка

соль

1 час. л. меда

1 час. л. горчицы

масло

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем и перекладываем в миску. Добавляем к нему специи, мед и горчицу. Все тщательно перемешиваем. Оставляем курицу промариноваться (минимум 15 минут). Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Пока курица остывает, в салатный микс добавляем кукурузу и фасоль. Нарезаем овощи и тоже добавляем. Для заправки перебиваем блендером чеснок, укроп и авокадо. Добавляем сметану, соль и лимонный сок. Добавляем к овощам курицу. Заправляем салат зеленым соусом и перемешиваем.

Это очень вкусно и свежо. А еще несмотря на то, что блюдо содержит немало зелени, мясо кукуруза и фасоль делают салат сытным. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить драники.