Аппетитный весенний салат: "зеленое" блюдо на каждый день (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Великолепный салат с зеленым соусом
Пришла весна, а значит, можно обогатить свое меню свежей зеленью. Аппетитный плов и другие сытные блюда — это хорошо, но не стоит забывать и о салатах.
Кулинарная блоггерша Виктория Панасюк рассказала в своем видео, как приготовить аппетитный весенний салат с зеленым соусом. Это отличное блюдо на каждый день.
Ингредиенты:
- 100 г салатного микса
- 1 банка кукурузы
- 1 банка белой фасоли
- помидоры черри
- большой огурец
- сладкий перец
- 250 г куриного филе
Для зеленой заправки:
- 1 спелое авокадо
- пучок укропа
- 1-2 зубчика чеснока
- 100 г сметаны или греческого йогурта
- 1 ст. л. лимонного сока
- соль по вкусу
Маринад для курицы:
- приправа к курице
- копченая паприка
- соль
- 1 час. л. меда
- 1 час. л. горчицы
- масло
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем и перекладываем в миску. Добавляем к нему специи, мед и горчицу. Все тщательно перемешиваем.
- Оставляем курицу промариноваться (минимум 15 минут). Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- Пока курица остывает, в салатный микс добавляем кукурузу и фасоль. Нарезаем овощи и тоже добавляем.
- Для заправки перебиваем блендером чеснок, укроп и авокадо. Добавляем сметану, соль и лимонный сок.
- Добавляем к овощам курицу. Заправляем салат зеленым соусом и перемешиваем.
Это очень вкусно и свежо. А еще несмотря на то, что блюдо содержит немало зелени, мясо кукуруза и фасоль делают салат сытным. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить драники.