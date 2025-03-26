Нереально ніжна і апетитна закуска з кількох інгредієнтів: як зробити плавлений сир (відео)

Ви точно будете знати, що приготували його з якісних продуктів

Домашні продукти мають перевагу перед магазинними — як мінімум, ви точно будете знати, що приготували їх лише зі свіжих та якісних продуктів. Ми ділились рецептом смачного крем-сиру, який виходить значно дешевшим, ніж готові аналоги. Тепер розповімо, як приготувати плавлений сир.

Процес приготування у своєму відео показав кухар та суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. Сир за цим рецептом легко приготувати, а результат здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир 9% — 350 г;

Вершкове масло — 100 г;

Яйце — 1 шт;

Дрібка солі;

Лимонна кислота — ⅓ ч.л;

Спосіб приготування:

Змішайте в одній ємності сир, яйце, вершкове масло, дрібку солі та лимонну кислоту. Все перебийте блендером до однорідної маси. Перекладіть сирну масу у каструлю і варіть на середньому вогні. Готуйте, постійно помішуючи, поки маса не стане тягучою та кремовою. Якщо ви переварили продукт і сир виходить занадто густим, можна це виправити — просто додайте 50-80 г сметани та ще раз збийте. Викладіть у форми і охолодіть.

Можна їсти сир у класичному вигляді, або додавати різні інгредієнти — зелень, гриби, часник, бекон тощо. Також ми ділились рецептом домашньої халви з кунжуту.