Нереально ніжна і апетитна закуска з кількох інгредієнтів: як зробити плавлений сир (відео)
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Ви точно будете знати, що приготували його з якісних продуктів
Домашні продукти мають перевагу перед магазинними — як мінімум, ви точно будете знати, що приготували їх лише зі свіжих та якісних продуктів. Ми ділились рецептом смачного крем-сиру, який виходить значно дешевшим, ніж готові аналоги. Тепер розповімо, як приготувати плавлений сир.
Процес приготування у своєму відео показав кухар та суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. Сир за цим рецептом легко приготувати, а результат здивує навіть найвибагливіших гурманів.
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир 9% — 350 г;
- Вершкове масло — 100 г;
- Яйце — 1 шт;
- Дрібка солі;
- Лимонна кислота — ⅓ ч.л;
Спосіб приготування:
- Змішайте в одній ємності сир, яйце, вершкове масло, дрібку солі та лимонну кислоту. Все перебийте блендером до однорідної маси.
- Перекладіть сирну масу у каструлю і варіть на середньому вогні. Готуйте, постійно помішуючи, поки маса не стане тягучою та кремовою.
- Якщо ви переварили продукт і сир виходить занадто густим, можна це виправити — просто додайте 50-80 г сметани та ще раз збийте. Викладіть у форми і охолодіть.
Можна їсти сир у класичному вигляді, або додавати різні інгредієнти — зелень, гриби, часник, бекон тощо. Також ми ділились рецептом домашньої халви з кунжуту.