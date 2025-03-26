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Нереально нежная и аппетитная закуска из нескольких ингредиентов: как сделать плавленый сыр (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусный плавленый сыр
Вкусный плавленый сыр. Фото Freepik

Вы точно будете знать, что приготовили его из качественных продуктов

Домашние продукты имеют преимущество перед магазинными — как минимум вы точно будете знать, что приготовили их только из свежих и качественных продуктов. Мы делились рецептом вкусного крем-сыра, который получается гораздо дешевле, чем готовые аналоги. Теперь расскажем, как приготовить плавленый сыр.

Процесс приготовления в своем видео показал повар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. Сыр по этому рецепту легко приготовить, а результат удивит даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты:

  • Творог 9% — 350 г;
  • Сливочное масло – 100 г;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Щепотка соли;
  • Лимонная кислота — ⅓ ч.л;

Способ приготовления:

  1. Смешайте в одной емкости сыр, яйцо, сливочное масло, щепотку соли и лимонную кислоту. Все перебейте блендером до однородной массы.
  2. Переложите творожную массу в кастрюлю и варите на среднем огне. Готовьте постоянно помешивая, пока масса не станет тягучей и кремовой.
  3. Если вы переварили продукт и сыр получается слишком густым, можно это исправить – просто добавьте 50-80 г сметаны и еще раз взбейте. Выложите в формы и охладите.

Можно есть сыр в классическом виде, или добавлять разные ингредиенты — зелень, грибы, чеснок, бекон и т.д. Также мы делились рецептом домашней халвы из кунжута.

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#Рецепт #Закуска #Эктор Хименес Браво #Плавленный сыр