Этот рулет удивит всех гостей: вкусная и сытная закуска за копейки (видео)

Прекрасный рецепт к праздничному столу и не только

Выбирая блюда на праздничный стол, хочется готовить что-нибудь оригинальное, но вкусное. Мы делились рецептом аппетитных отбивных в кляре. Теперь расскажем, как приготовить печеночный рулет.

Он не только вкусен, но и имеет красивый вид в разрезе. Это эффектная и простая закуска, которая не обойдется вам дорого, ведь печень значительно дешевле, чем мясо. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valway_ka_.

Ингредиенты:

400 г печени куриной

3 яйца

соль

перец

4 ст. л. муки (с горой)

400 мл молока

2 ст. л. масла

Начинка:

3 луковицы

1-2 моркови

2 плавленых сырочка

3 ст. л. майонеза

3 зуб. чеснока

соль

перец

Посыпка:

грецкие орехи

укроп

Способ приготовления:

Печень нужно перебить блендером. В перебитую печень добавляем яйца, соль и перец. Постепенно замешивая тесто, всыпаем муку. Вливаем молочко и растительное масло. Жарим печеночные блинчики как обычные блинчики. Лук мелко крошим, морковь натираем на терке. Обжариваем до готовности. Плавленый творог, овощи и чеснок перебиваем блендером до однородной массы. Добавляем майонез, солим, перчим и перемешиваем. Застилаем пищевую пленку и выкладываем на нее блистник. Смазываем начинкой и выкладываем следующий блистник до середины первого. Снова смазываем, и так повторяем со всеми блинами. Края загибаем внутрь и скручиваем рулет. Плотно заворачиваем его в пищевую пленку и уложим в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь.

Перед подачей смазываем рулет остатками начинки и посыпаем орехами и укропом. Также мы рассказывали, как приготовить настоящие полтавские галушки.