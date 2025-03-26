Этот рулет удивит всех гостей: вкусная и сытная закуска за копейки (видео)
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Прекрасный рецепт к праздничному столу и не только
Выбирая блюда на праздничный стол, хочется готовить что-нибудь оригинальное, но вкусное. Мы делились рецептом аппетитных отбивных в кляре. Теперь расскажем, как приготовить печеночный рулет.
Он не только вкусен, но и имеет красивый вид в разрезе. Это эффектная и простая закуска, которая не обойдется вам дорого, ведь печень значительно дешевле, чем мясо. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valway_ka_.
Ингредиенты:
- 400 г печени куриной
- 3 яйца
- соль
- перец
- 4 ст. л. муки (с горой)
- 400 мл молока
- 2 ст. л. масла
Начинка:
- 3 луковицы
- 1-2 моркови
- 2 плавленых сырочка
- 3 ст. л. майонеза
- 3 зуб. чеснока
- соль
- перец
Посыпка:
- грецкие орехи
- укроп
Способ приготовления:
- Печень нужно перебить блендером. В перебитую печень добавляем яйца, соль и перец.
- Постепенно замешивая тесто, всыпаем муку. Вливаем молочко и растительное масло. Жарим печеночные блинчики как обычные блинчики.
- Лук мелко крошим, морковь натираем на терке. Обжариваем до готовности.
- Плавленый творог, овощи и чеснок перебиваем блендером до однородной массы. Добавляем майонез, солим, перчим и перемешиваем.
- Застилаем пищевую пленку и выкладываем на нее блистник. Смазываем начинкой и выкладываем следующий блистник до середины первого. Снова смазываем, и так повторяем со всеми блинами.
- Края загибаем внутрь и скручиваем рулет. Плотно заворачиваем его в пищевую пленку и уложим в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь.
Перед подачей смазываем рулет остатками начинки и посыпаем орехами и укропом. Также мы рассказывали, как приготовить настоящие полтавские галушки.