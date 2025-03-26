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Этот рулет удивит всех гостей: вкусная и сытная закуска за копейки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусный и красивый рулет
Вкусный и красивый рулет. Фото Балачки на кухне

Прекрасный рецепт к праздничному столу и не только

Выбирая блюда на праздничный стол, хочется готовить что-нибудь оригинальное, но вкусное. Мы делились рецептом аппетитных отбивных в кляре. Теперь расскажем, как приготовить печеночный рулет.

Он не только вкусен, но и имеет красивый вид в разрезе. Это эффектная и простая закуска, которая не обойдется вам дорого, ведь печень значительно дешевле, чем мясо. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valway_ka_.

Ингредиенты:

  • 400 г печени куриной
  • 3 яйца
  • соль
  • перец
  • 4 ст. л. муки (с горой)
  • 400 мл молока
  • 2 ст. л. масла

Начинка:

  • 3 луковицы
  • 1-2 моркови
  • 2 плавленых сырочка
  • 3 ст. л. майонеза
  • 3 зуб. чеснока
  • соль
  • перец

Посыпка:

  • грецкие орехи
  • укроп

Способ приготовления:

  1. Печень нужно перебить блендером. В перебитую печень добавляем яйца, соль и перец.
  2. Постепенно замешивая тесто, всыпаем муку. Вливаем молочко и растительное масло. Жарим печеночные блинчики как обычные блинчики.
  3. Лук мелко крошим, морковь натираем на терке. Обжариваем до готовности.
  4. Плавленый творог, овощи и чеснок перебиваем блендером до однородной массы. Добавляем майонез, солим, перчим и перемешиваем.
  5. Застилаем пищевую пленку и выкладываем на нее блистник. Смазываем начинкой и выкладываем следующий блистник до середины первого. Снова смазываем, и так повторяем со всеми блинами.
  6. Края загибаем внутрь и скручиваем рулет. Плотно заворачиваем его в пищевую пленку и уложим в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь.

Перед подачей смазываем рулет остатками начинки и посыпаем орехами и укропом. Также мы рассказывали, как приготовить настоящие полтавские галушки.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Печень #Закуска