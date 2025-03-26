Нереально сытное украинское блюдо: как приготовить аппетитные крученики (видео)

Прекрасный рецепт к праздничному столу и не только

Украинская кухня богата вкусными блюдами. Мы делились рецептом полтавских галушек. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные крученики с грибной начинкой.

Это традиционное блюдо, которое часто готовили на свадьбу и другие праздники. Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen.

Ингредиенты:

Свиной или куриный стейк – 500 г

Грибы (свежие или сушеные) – 300 г

Лук – 1 шт

Сметана – 3-4 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Растительное масло – для жарки

Соль, перец, специи – по вкусу

Зелень – для подачи

Способ приготовления:

Нарежьте мясо поперек волокон. Отбейте куски, по бокам посолите и поперчите. Если грибы сушеные, замочите их в холодной воде на 20-30 минут, отцедите. Обжарьте лук, добавьте грибы, посолите и поперчите. На каждый кусочек мяса выложите начинку. Оберните края, скрутите рулетики и закрепите зубочистками. Обжарьте крученики до золотистой корочки на растительном масле. Выложите их в форму для запекания. Залейте крученики смесью сметаны, чеснока и небольшого количества воды. Тушите 20-30 минут в духовке.

Выложите готовые крученики. Их вкусно подавать с любым гарниром. Также мы делились рецептом аппетитного картофельного пирога с курицей и грибами.