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Нереально сытное украинское блюдо: как приготовить аппетитные крученики (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Сочные крученики с грибной начинкой
Сочные крученики с грибной начинкой. Фото pereiaslav.city

Прекрасный рецепт к праздничному столу и не только

Украинская кухня богата вкусными блюдами. Мы делились рецептом полтавских галушек. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные крученики с грибной начинкой.

Это традиционное блюдо, которое часто готовили на свадьбу и другие праздники. Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen.

Ингредиенты:

  • Свиной или куриный стейк – 500 г
  • Грибы (свежие или сушеные) – 300 г
  • Лук – 1 шт
  • Сметана – 3-4 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Зелень – для подачи

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо поперек волокон. Отбейте куски, по бокам посолите и поперчите.
  2. Если грибы сушеные, замочите их в холодной воде на 20-30 минут, отцедите. Обжарьте лук, добавьте грибы, посолите и поперчите.
  3. На каждый кусочек мяса выложите начинку. Оберните края, скрутите рулетики и закрепите зубочистками.
  4. Обжарьте крученики до золотистой корочки на растительном масле. Выложите их в форму для запекания.
  5. Залейте крученики смесью сметаны, чеснока и небольшого количества воды. Тушите 20-30 минут в духовке.

Выложите готовые крученики. Их вкусно подавать с любым гарниром. Также мы делились рецептом аппетитного картофельного пирога с курицей и грибами.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Грибы