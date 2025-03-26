Нереально сытное украинское блюдо: как приготовить аппетитные крученики (видео)
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Прекрасный рецепт к праздничному столу и не только
Украинская кухня богата вкусными блюдами. Мы делились рецептом полтавских галушек. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные крученики с грибной начинкой.
Это традиционное блюдо, которое часто готовили на свадьбу и другие праздники. Рецептом поделились в кулинарном блоге alin_withkitchen.
Ингредиенты:
- Свиной или куриный стейк – 500 г
- Грибы (свежие или сушеные) – 300 г
- Лук – 1 шт
- Сметана – 3-4 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Зелень – для подачи
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо поперек волокон. Отбейте куски, по бокам посолите и поперчите.
- Если грибы сушеные, замочите их в холодной воде на 20-30 минут, отцедите. Обжарьте лук, добавьте грибы, посолите и поперчите.
- На каждый кусочек мяса выложите начинку. Оберните края, скрутите рулетики и закрепите зубочистками.
- Обжарьте крученики до золотистой корочки на растительном масле. Выложите их в форму для запекания.
- Залейте крученики смесью сметаны, чеснока и небольшого количества воды. Тушите 20-30 минут в духовке.
Выложите готовые крученики. Их вкусно подавать с любым гарниром. Также мы делились рецептом аппетитного картофельного пирога с курицей и грибами.