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Цей салат — хітяра нульових! Яскрава страва, яка врятує будь-яке застілля (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий салат з чипсами
Чудовий салат з чипсами. Фото 24tv.ua

Як приготувати красиву і яскраву закуску

Смачні та яскраві салати — серце святкового столу. Ми ділились рецептом закуски з зеленою заправкою. Тепер нагадаємо, як приготувати хітяру нульових — "Соняшник".

Цей салат з чипсами врятує будь-яке застілля. Його рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diali_cooking.

Інгредієнти:

  • куряче філе
  • печериці
  • твердий сир
  • яйця
  • консервована кукурудза
  • маслини чи оливки
  • майонез
  • чипси

Спосіб приготування:

  1. Яйця та куряче філе відварюємо до готовності. Охолоджуємо. Чистимо яйця від шкаралупи і розбираємо на жовтки та білки.
  2. Сир натираємо. Печериці нарізаємо та обсмажуємо до золотистості.
  3. Відварене філе нарізаємо. Одразу починаємо формувати салат — викладаємо м’ясо першим шаром.
  4. Потім робимо тоненьку сіточку з майонезу. Викладаємо печериці, на них — натертий твердий сир.
  5. Знову шар майонезу, а на нього — нарізані яєчні білки. Змащуємо майонезом і робимо шар з жовтків та кукурудзи.
  6. Прикрашаємо салат половинками оливок. Залишаємо салат в холодильнику на годину. Перед подачею по колу викладаємо чіпси.

Ця закуска смачна і має дуже ефектний вигляд. Також ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний пиріг.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курка #чипси