Цей салат — хітяра нульових! Яскрава страва, яка врятує будь-яке застілля (відео)

Як приготувати красиву і яскраву закуску

Смачні та яскраві салати — серце святкового столу. Ми ділились рецептом закуски з зеленою заправкою. Тепер нагадаємо, як приготувати хітяру нульових — "Соняшник".

Цей салат з чипсами врятує будь-яке застілля. Його рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diali_cooking.

Інгредієнти:

куряче філе

печериці

твердий сир

яйця

консервована кукурудза

маслини чи оливки

майонез

чипси

Спосіб приготування:

Яйця та куряче філе відварюємо до готовності. Охолоджуємо. Чистимо яйця від шкаралупи і розбираємо на жовтки та білки. Сир натираємо. Печериці нарізаємо та обсмажуємо до золотистості. Відварене філе нарізаємо. Одразу починаємо формувати салат — викладаємо м’ясо першим шаром. Потім робимо тоненьку сіточку з майонезу. Викладаємо печериці, на них — натертий твердий сир. Знову шар майонезу, а на нього — нарізані яєчні білки. Змащуємо майонезом і робимо шар з жовтків та кукурудзи. Прикрашаємо салат половинками оливок. Залишаємо салат в холодильнику на годину. Перед подачею по колу викладаємо чіпси.

Ця закуска смачна і має дуже ефектний вигляд. Також ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний пиріг.