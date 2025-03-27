Цей салат — хітяра нульових! Яскрава страва, яка врятує будь-яке застілля (відео)
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Як приготувати красиву і яскраву закуску
Смачні та яскраві салати — серце святкового столу. Ми ділились рецептом закуски з зеленою заправкою. Тепер нагадаємо, як приготувати хітяру нульових — "Соняшник".
Цей салат з чипсами врятує будь-яке застілля. Його рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком diali_cooking.
Інгредієнти:
- куряче філе
- печериці
- твердий сир
- яйця
- консервована кукурудза
- маслини чи оливки
- майонез
- чипси
Спосіб приготування:
- Яйця та куряче філе відварюємо до готовності. Охолоджуємо. Чистимо яйця від шкаралупи і розбираємо на жовтки та білки.
- Сир натираємо. Печериці нарізаємо та обсмажуємо до золотистості.
- Відварене філе нарізаємо. Одразу починаємо формувати салат — викладаємо м’ясо першим шаром.
- Потім робимо тоненьку сіточку з майонезу. Викладаємо печериці, на них — натертий твердий сир.
- Знову шар майонезу, а на нього — нарізані яєчні білки. Змащуємо майонезом і робимо шар з жовтків та кукурудзи.
- Прикрашаємо салат половинками оливок. Залишаємо салат в холодильнику на годину. Перед подачею по колу викладаємо чіпси.
Ця закуска смачна і має дуже ефектний вигляд. Також ми розповідали, як приготувати апетитний картопляний пиріг.