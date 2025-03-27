Укр

Этот салат – хитира нулевых! Яркое блюдо, которое спасет любое застолье (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Великолепный салат с чипсами
Великолепный салат с чипсами. Фото 24tv.ua

Как приготовить закуску с чипсами

Вкусные и яркие салаты – сердце праздничного стола. Мы делились рецептом закуски с зеленой заправкой. Теперь напомним, как приготовить хитяру нулевых — "Подсолнечник".

Этот салат с чипсами спасет любое застолье. Его рецептом поделилась кулинарная блогерша под ником diali_cooking.

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • шампиньоны
  • твердый сыр
  • яйца
  • консервированная кукуруза
  • маслины или оливки
  • майонез
  • чипсы

Способ приготовления:

  1. Яйца и куриное филе отвариваем до готовности. Охлаждаем. Очищаем яйца от скорлупы и разбираем на желтки и белки.
  2. Сыр натираем. Шампиньоны нарезаем и обжариваем до золотистости.
  3. Отварное филе нарезаем. Сразу начинаем формировать салат – выкладываем мясо первым слоем.
  4. Затем делаем тоненькую сеточку из майонеза. Выкладываем шампиньоны, на них — натертый твердый сыр.
  5. Снова слой майонеза, а на него – нарезанные яичные белки. Смазываем майонезом и делаем слой из желтков и кукурузы.
  6. Украшаем салат половинками оливок. Оставляем салат в холодильнике в час. Перед подачей по кругу выкладываем чипсы.

Эта закуска вкусная, да и выглядит очень эффектно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный картофельный пирог.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курица #чипси