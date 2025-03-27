Этот салат – хитира нулевых! Яркое блюдо, которое спасет любое застолье (видео)
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Как приготовить закуску с чипсами
Вкусные и яркие салаты – сердце праздничного стола. Мы делились рецептом закуски с зеленой заправкой. Теперь напомним, как приготовить хитяру нулевых — "Подсолнечник".
Этот салат с чипсами спасет любое застолье. Его рецептом поделилась кулинарная блогерша под ником diali_cooking.
Ингредиенты:
- куриное филе
- шампиньоны
- твердый сыр
- яйца
- консервированная кукуруза
- маслины или оливки
- майонез
- чипсы
Способ приготовления:
- Яйца и куриное филе отвариваем до готовности. Охлаждаем. Очищаем яйца от скорлупы и разбираем на желтки и белки.
- Сыр натираем. Шампиньоны нарезаем и обжариваем до золотистости.
- Отварное филе нарезаем. Сразу начинаем формировать салат – выкладываем мясо первым слоем.
- Затем делаем тоненькую сеточку из майонеза. Выкладываем шампиньоны, на них — натертый твердый сыр.
- Снова слой майонеза, а на него – нарезанные яичные белки. Смазываем майонезом и делаем слой из желтков и кукурузы.
- Украшаем салат половинками оливок. Оставляем салат в холодильнике в час. Перед подачей по кругу выкладываем чипсы.
Эта закуска вкусная, да и выглядит очень эффектно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный картофельный пирог.