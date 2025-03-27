Спробуйте такі котлети — і звичайних не захочете: як приготувати найніжнішу страву (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

З курочки можна приготувати чимало смачного. Ми розповідали, як зробити апетитні відбивні. Тепер поділимось рецептом найніжніших котлеток.

За рецептом, яким поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко, страва виходить такою ніжною, що варто їх спробувати — і звичайних ви більше не захочете. Це дуже смачно.

Інгредієнти:

Курячий фарш — 600 г

Яйце — 1 шт

Крем сир — 150 г

Панірувальні сухарі — 2 ст. л.

Часник — 2 зубчика

Італійські трави — 2 ч. л.

Сіль, перець — до смаку

Для соусу:

Масло — 60 г

Борошно — 1 ст. л.

Вершки 33% — 150 мл

Вода або бульйон — 250 мл

Соєвий соус — 60 мл

Гірчиця — 1 ст. л.

Петрушка

Спосіб приготування:

Зʼєднуємо м’ясний фарш з подрібненим часником, крем-сиром та панірувальними сухарями. Додаємо яйце та спеції. Ретельно вимішуємо. Маса повинна бути ніжною й трішки липкою. Змащуємо руки олією та формуємо невеликі котлетки. Обсмажуємо їх на олії до золотистої скоринки, по 2-3 хвилини з кожного боку. Викласти, але залишити сковороду на вогні. У тій же сковороді розтоплюємо вершкове масло та додаємо борошно. Перемішуємо та кілька хвилин обсмажуємо. Вливаємо бульйон та вершки, додаємо гірчицю та соєвий соус. Солимо та перчимо соус, та, помішуючи, доводимо до легкого загущення. Тоді повертаємо котлети у сковороду. Накриваємо кришкою і томимо на слабкому вогні 7-10 хвилин. Готові котлетки посипаємо свіжою зеленню.

Подавати ці котлетки можна з будь-яким гарніром. Також ми ділились рецептом чудового плову.