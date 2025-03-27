Попробуйте такие котлеты – и обычных не захотите: как приготовить нежнейшее блюдо (видео)

Прекрасный рецепт на каждый день

Из курочки можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как сделать аппетитные отбивные. Теперь поделимся рецептом нежнейших котлеток.

По рецепту, которым поделилась кулинарная блоггер Ольга Рябенко, блюдо получается таким нежным, что стоит их попробовать — и обычных вы больше не захотите. Это очень вкусно.

Ингредиенты:

Куриный фарш — 600 г

Яйцо — 1 шт

Крем-сыр – 150 г

Панировочные сухари – 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Итальянские травы – 2 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Для соуса:

Масло — 60 г

Мука – 1 ст. л.

Сливки 33% — 150 мл

Вода или бульон — 250 мл

Соевый соус — 60 мл

Горчица – 1 ст. л.

Петрушка

Способ приготовления:

Соединяем мясной фарш с измельченным чесноком, крем-сыром и панировочными сухарями. Добавляем яйцо и специи. Тщательно вымешиваем. Масса должна быть нежной и немного липкой. Смазываем руки растительным маслом и формируем небольшие котлетки. Обжариваем их на растительном масле до золотистой корочки, по 2-3 минуты с каждой стороны. Выложить, но оставить сковороду на огне. В той же сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Перемешиваем и несколько минут обжариваем. Вливаем бульон и сливки, добавляем горчицу и соевый соус. Солим и перчим соус и, помешивая, доводим до легкого загущения. Тогда возвращаем котлеты в сковороду. Накрываем крышкой и томим на слабом огне 7-10 минут. Готовые котлетки посыпаем свежей зеленью.

Подавать эти котлетки можно с любым гарниром. Также мы делились рецептом чудесного плова.