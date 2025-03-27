Эти вареники получатся у каждого: отличный рецепт, не слипаются и не разваливаются (видео)

Эти вареники не развариваются во время приготовления

Есть немало вкусных блюд из теста. Мы делились рецептом вкусных полтавских галушек. Теперь расскажем, как приготовить особенно вкусные вареники.

Кулинарная блоггер Юлия Сенич рассказала в своем видео, как приготовить вкуснейшее тесто на вареники. Оно не слипается и не разваривается в процессе приготовления. Здесь рецепт с картофелем и грибами, однако начинка может быть любой.

Ингредиенты:

мука — 400 г

вода — 200 мл

масло – 3 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

Начинка:

картофельное пюре — 250 г

грибы — 130 г

жареный лучок

Способ приготовления:

Муку предварительно просеиваем. Добавляем к нему соль и растительное масло. Вливаем кипяток и быстро замешиваем тесто. Сначала мешаем ложкой, затем руками. Формируем шар и заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 20-30 минут. Тесто раскатываем в тонкий пласт и стаканом выжимаем кружочки. Накладываем в каждый вареник примерно 1 столовую ложку начинки и хорошо залепляем. Готовые вареники выкладываем на дощечку, присыпанную мукой. Отправляем вареники в кипящую подсоленную воду. Когда всплывут, варим еще 3-5 минут.

Тесто простое в работе и удачное, а изделия из него очень вкусны. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные куриные отбивные.