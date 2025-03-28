Вкусный рулет к пасхальному столу: сохраните рецепт (видео)
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Великолепный рецепт к праздникам
К пасхальному столу обычно готовят многие мясные закуски. Мы делились рецептом замечательного рулета из печени. Теперь расскажем, как приготовить вкусный мясной рулет.
Сохраните этот рецепт – он понадобится вам к пасхе. Сочное мясо, нежный куриный фарш и пикантные оливки – вкус фантастический. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге makarchuk_food.
Ингредиенты:
- Подбрюшина – 600-700 г
- Фарш куриный – 500 г
- Сливки (30%) – 100 мл
- Оливки – 50 г
- Чеснок – 1 ч. л. или 5 зубчиков
- Паприка – 2 ч. л.
- Соль – 1 ч.л. л.
Способ приготовления:
- Для основы мясо из подчеревки очищаем от пленок. Отбиваем его, как отбивные – чем тоньше, тем лучше у вас завернется рулет.
- Солим основу и натираем паприкой, отставляем на время. Для начинки смешиваем куриный фарш со сливками, измельченными оливками, чесноком и солью.
- Фарш выкладываем на отбитое мясо, заворачиваем его в плотный рулет и фиксируем кулинарной нитью.
- Заворачиваем рулет в пергамент, затем в фольгу. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 1 часа.
- Готовый рулет кладем под фитиль и охлаждаем до комнатной температуры. Под гнетом оставляем в холодильнике на ночь.
Рулет можно подавать как горячим, так и холодным – во втором случае его будет легко нарезать красивыми кусочками. Также мы рассказывали, как приготовить сочные куриные отбивные.