Вкусный рулет к пасхальному столу: сохраните рецепт (видео)

Великолепный рецепт к праздникам

К пасхальному столу обычно готовят многие мясные закуски. Мы делились рецептом замечательного рулета из печени. Теперь расскажем, как приготовить вкусный мясной рулет.

Сохраните этот рецепт – он понадобится вам к пасхе. Сочное мясо, нежный куриный фарш и пикантные оливки – вкус фантастический. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге makarchuk_food.

Ингредиенты:

Подбрюшина – 600-700 г

Фарш куриный – 500 г

Сливки (30%) – 100 мл

Оливки – 50 г

Чеснок – 1 ч. л. или 5 зубчиков

Паприка – 2 ч. л.

Соль – 1 ч.л. л.

Способ приготовления:

Для основы мясо из подчеревки очищаем от пленок. Отбиваем его, как отбивные – чем тоньше, тем лучше у вас завернется рулет. Солим основу и натираем паприкой, отставляем на время. Для начинки смешиваем куриный фарш со сливками, измельченными оливками, чесноком и солью. Фарш выкладываем на отбитое мясо, заворачиваем его в плотный рулет и фиксируем кулинарной нитью. Заворачиваем рулет в пергамент, затем в фольгу. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 1 часа. Готовый рулет кладем под фитиль и охлаждаем до комнатной температуры. Под гнетом оставляем в холодильнике на ночь.

Рулет можно подавать как горячим, так и холодным – во втором случае его будет легко нарезать красивыми кусочками. Также мы рассказывали, как приготовить сочные куриные отбивные.