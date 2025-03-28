Це печиво можна класти в подарунки: чудовий рецепт до чаю (відео)

Як приготувати смачне печиво

Вдома можна приготувати чимало смачного до чаю. Ми ділились рецептом апетитної халви. Тепер розповімо, як приготувати ароматне шоколадне печиво.

Є щось особливе в тому, що ці печивка малесенькі. Вони дуже смачні і красиві — їх можна пакувати в подарунки до свят. Рецептом поділились у кулінарному блозі sweetcraft.ua.

Інгредієнти:

120 г м'якого вершкового масла

100 г білого цукру

100 г темного коричневого цукру

1 яйце

240 г борошна

40 г кукурудзяного крохмалю

1/4 ч. л. соди

дрібка розпушувача

дрібка солі

200 г темного шоколаду

Спосіб приготування:

Спочатку розігрійте духовку до 175°C. У мисці або чаші міксера збийте до щільного крему вершкове масло, білий і коричневий цукор. У масло додайте яйце, перемішайте. Тоді почніть просіювати крохмаль, соду, розпушувач. Посоліть та перемішайте до отримання гладкого тіста. Додайте шоколадні краплі та рівномірно розподіліть їх по тісту. Візьміть міцний кондитерський мішок і перекладіть тісто в нього. Відсаджуйте маленькі кружечки тіста на деко, застелене пергаментом. Робимо це так, щоб між печивками залишалось трохи місця. Випікайте приблизно 10 хвилин, до легкої золотистості країв. Дістаньте і дайте охолонути.

В герметичному контейнері печиво залишається свіжим до 7 днів. Також ми ділились рецептом смачної паски.