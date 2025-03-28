Це печиво можна класти в подарунки: чудовий рецепт до чаю (відео)
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Як приготувати смачне печиво
Вдома можна приготувати чимало смачного до чаю. Ми ділились рецептом апетитної халви. Тепер розповімо, як приготувати ароматне шоколадне печиво.
Є щось особливе в тому, що ці печивка малесенькі. Вони дуже смачні і красиві — їх можна пакувати в подарунки до свят. Рецептом поділились у кулінарному блозі sweetcraft.ua.
Інгредієнти:
- 120 г м'якого вершкового масла
- 100 г білого цукру
- 100 г темного коричневого цукру
- 1 яйце
- 240 г борошна
- 40 г кукурудзяного крохмалю
- 1/4 ч. л. соди
- дрібка розпушувача
- дрібка солі
- 200 г темного шоколаду
Спосіб приготування:
- Спочатку розігрійте духовку до 175°C. У мисці або чаші міксера збийте до щільного крему вершкове масло, білий і коричневий цукор.
- У масло додайте яйце, перемішайте. Тоді почніть просіювати крохмаль, соду, розпушувач. Посоліть та перемішайте до отримання гладкого тіста.
- Додайте шоколадні краплі та рівномірно розподіліть їх по тісту. Візьміть міцний кондитерський мішок і перекладіть тісто в нього.
- Відсаджуйте маленькі кружечки тіста на деко, застелене пергаментом. Робимо це так, щоб між печивками залишалось трохи місця.
- Випікайте приблизно 10 хвилин, до легкої золотистості країв. Дістаньте і дайте охолонути.
В герметичному контейнері печиво залишається свіжим до 7 днів. Також ми ділились рецептом смачної паски.