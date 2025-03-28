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Це печиво можна класти в подарунки: чудовий рецепт до чаю (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Ароматне печиво до чаю Новина оновлена 28 березня 2025, 15:43
Ароматне печиво до чаю. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як приготувати смачне печиво

Вдома можна приготувати чимало смачного до чаю. Ми ділились рецептом апетитної халви. Тепер розповімо, як приготувати ароматне шоколадне печиво.

Є щось особливе в тому, що ці печивка малесенькі. Вони дуже смачні і красиві — їх можна пакувати в подарунки до свят. Рецептом поділились у кулінарному блозі sweetcraft.ua.

Інгредієнти:

  • 120 г м'якого вершкового масла
  • 100 г білого цукру
  • 100 г темного коричневого цукру
  • 1 яйце
  • 240 г борошна
  • 40 г кукурудзяного крохмалю
  • 1/4 ч. л. соди
  • дрібка розпушувача
  • дрібка солі
  • 200 г темного шоколаду

Спосіб приготування:

  1. Спочатку розігрійте духовку до 175°C. У мисці або чаші міксера збийте до щільного крему вершкове масло, білий і коричневий цукор.
  2. У масло додайте яйце, перемішайте. Тоді почніть просіювати крохмаль, соду, розпушувач. Посоліть та перемішайте до отримання гладкого тіста.
  3. Додайте шоколадні краплі та рівномірно розподіліть їх по тісту. Візьміть міцний кондитерський мішок і перекладіть тісто в нього.
  4. Відсаджуйте маленькі кружечки тіста на деко, застелене пергаментом. Робимо це так, щоб між печивками залишалось трохи місця.
  5. Випікайте приблизно 10 хвилин, до легкої золотистості країв. Дістаньте і дайте охолонути.

В герметичному контейнері печиво залишається свіжим до 7 днів. Також ми ділились рецептом смачної паски.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Шоколад #Випічка