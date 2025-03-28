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Это печенье можно класть в подарки: отличный рецепт к чаю (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Ароматное печенье к чаю Новость обновлена 28 марта 2025, 15:43
Ароматное печенье к чаю. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как приготовить вкусное печенье

Дома можно приготовить много вкусного к чаю. Мы делились рецептом аппетитной халвы. Теперь расскажем, как приготовить ароматное шоколадное печенье.

Есть что-то особенное в том, что эти печеньки крошечные. Они очень вкусные и красивые – их можно паковать в подарки к праздникам. Рецептом поделились в кулинарном блоге sweetcraft.ua.

Ингредиенты:

  • 120 г мягкого сливочного масла
  • 100 г белого сахара
  • 100 г темного коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 240 г муки
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 1/4 ч. л. соды
  • щепотка разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 200 г темного шоколада

Способ приготовления:

  1. Сначала разогрейте духовой шкаф до 175°C. В миске или чаше миксера взбейте в плотный крем сливочное масло, белый и коричневый сахар.
  2. В масло добавьте яйцо, перемешайте. Тогда начните просеивать крахмал, соду, разрыхлитель. Посолите и размешайте до получения гладкого теста.
  3. Добавьте шоколадные капли и равномерно распределите по тесту. Возьмите крепкий кондитерский мешок и переложите тесто в него.
  4. Отсаживайте маленькие кружочки теста на противень, застеленный пергаментом. Делаем это так, чтобы между печеньями оставалось немного места.
  5. Выпекайте примерно 10 минут до легкой золотистости краев. Достаньте и дайте остыть.

В герметичном контейнере печенье остается свежим до 7 дней. Также мы делились рецептом вкусной паски.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Шоколад #Выпечка