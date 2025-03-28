Это печенье можно класть в подарки: отличный рецепт к чаю (видео)

Как приготовить вкусное печенье

Дома можно приготовить много вкусного к чаю. Мы делились рецептом аппетитной халвы. Теперь расскажем, как приготовить ароматное шоколадное печенье.

Есть что-то особенное в том, что эти печеньки крошечные. Они очень вкусные и красивые – их можно паковать в подарки к праздникам. Рецептом поделились в кулинарном блоге sweetcraft.ua.

Ингредиенты:

120 г мягкого сливочного масла

100 г белого сахара

100 г темного коричневого сахара

1 яйцо

240 г муки

40 г кукурузного крахмала

1/4 ч. л. соды

щепотка разрыхлителя

щепотка соли

200 г темного шоколада

Способ приготовления:

Сначала разогрейте духовой шкаф до 175°C. В миске или чаше миксера взбейте в плотный крем сливочное масло, белый и коричневый сахар. В масло добавьте яйцо, перемешайте. Тогда начните просеивать крахмал, соду, разрыхлитель. Посолите и размешайте до получения гладкого теста. Добавьте шоколадные капли и равномерно распределите по тесту. Возьмите крепкий кондитерский мешок и переложите тесто в него. Отсаживайте маленькие кружочки теста на противень, застеленный пергаментом. Делаем это так, чтобы между печеньями оставалось немного места. Выпекайте примерно 10 минут до легкой золотистости краев. Достаньте и дайте остыть.

В герметичном контейнере печенье остается свежим до 7 дней. Также мы делились рецептом вкусной паски.