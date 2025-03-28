Это печенье можно класть в подарки: отличный рецепт к чаю (видео)
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Как приготовить вкусное печенье
Дома можно приготовить много вкусного к чаю. Мы делились рецептом аппетитной халвы. Теперь расскажем, как приготовить ароматное шоколадное печенье.
Есть что-то особенное в том, что эти печеньки крошечные. Они очень вкусные и красивые – их можно паковать в подарки к праздникам. Рецептом поделились в кулинарном блоге sweetcraft.ua.
Ингредиенты:
- 120 г мягкого сливочного масла
- 100 г белого сахара
- 100 г темного коричневого сахара
- 1 яйцо
- 240 г муки
- 40 г кукурузного крахмала
- 1/4 ч. л. соды
- щепотка разрыхлителя
- щепотка соли
- 200 г темного шоколада
Способ приготовления:
- Сначала разогрейте духовой шкаф до 175°C. В миске или чаше миксера взбейте в плотный крем сливочное масло, белый и коричневый сахар.
- В масло добавьте яйцо, перемешайте. Тогда начните просеивать крахмал, соду, разрыхлитель. Посолите и размешайте до получения гладкого теста.
- Добавьте шоколадные капли и равномерно распределите по тесту. Возьмите крепкий кондитерский мешок и переложите тесто в него.
- Отсаживайте маленькие кружочки теста на противень, застеленный пергаментом. Делаем это так, чтобы между печеньями оставалось немного места.
- Выпекайте примерно 10 минут до легкой золотистости краев. Достаньте и дайте остыть.
В герметичном контейнере печенье остается свежим до 7 дней. Также мы делились рецептом вкусной паски.