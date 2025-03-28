Красивый рулет "Мозаика" из самого дешевого сала: как приготовить аппетитную закуску (видео)
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Вкусная закуска, которая точно понравится любителям сала
Мясные закуски – это отличная альтернатива магазинной колбасе. Мы говорили, как приготовить мясной рулет. Теперь поделимся рецептом аппетитной закуски из самого дешевого, тонкого сала.
Рулет Мозаика выручит вас в случаях, когда нужно перекусить сытно и вкусно. А приготовление очень простое. Как сделать такую закуску, рассказала кулинарная блоггер Татьяна Шлихтенко.
Ингредиенты:
- Сало – 1 кг
- Яйца – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Перец чили – 1 шт
- Соль – 1 ст. л. (без горки)
- Чеснок – по вкусу
- Специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Сало нарезаем на тонкие брусочки. Лук и перец чили мелко крошим. Морковь натираем на крупную терку.
- Чеснок пропускаем через пресс или измельчаем каким-либо другим образом. Все перемешиваем, солим, добавляем специи.
- Разрезаем рукав и расстилаем на поверхности. Выкладываем массу из сала и, окучивая, формируем плотную "колбасу".
- Закручиваем в пленку, фиксируем края. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой.
- На небольшом огне отвариваем 40 минут после закипания. Готовый рулет охлаждаем под гнетом, с ним же ставим на ночь в холодильник для стабилизации.
Когда закуска стабилизируется, ее можно легко нарезать. Вкусно есть ее прямо с хлебом или жареным картофелем. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные отбивные.