Красивый рулет "Мозаика" из самого дешевого сала: как приготовить аппетитную закуску (видео)

Вкусная закуска, которая точно понравится любителям сала

Мясные закуски – это отличная альтернатива магазинной колбасе. Мы говорили, как приготовить мясной рулет. Теперь поделимся рецептом аппетитной закуски из самого дешевого, тонкого сала.

Рулет Мозаика выручит вас в случаях, когда нужно перекусить сытно и вкусно. А приготовление очень простое. Как сделать такую закуску, рассказала кулинарная блоггер Татьяна Шлихтенко.

Ингредиенты:

Сало – 1 кг

Яйца – 1 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Перец чили – 1 шт

Соль – 1 ст. л. (без горки)

Чеснок – по вкусу

Специи — по вкусу

Способ приготовления:

Сало нарезаем на тонкие брусочки. Лук и перец чили мелко крошим. Морковь натираем на крупную терку. Чеснок пропускаем через пресс или измельчаем каким-либо другим образом. Все перемешиваем, солим, добавляем специи. Разрезаем рукав и расстилаем на поверхности. Выкладываем массу из сала и, окучивая, формируем плотную "колбасу". Закручиваем в пленку, фиксируем края. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой. На небольшом огне отвариваем 40 минут после закипания. Готовый рулет охлаждаем под гнетом, с ним же ставим на ночь в холодильник для стабилизации.

Когда закуска стабилизируется, ее можно легко нарезать. Вкусно есть ее прямо с хлебом или жареным картофелем. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные отбивные.