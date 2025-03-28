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Красивый рулет "Мозаика" из самого дешевого сала: как приготовить аппетитную закуску (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт на каждый день
Прекрасный рецепт на каждый день. Фото Скриншот из видео

Вкусная закуска, которая точно понравится любителям сала

Мясные закуски – это отличная альтернатива магазинной колбасе. Мы говорили, как приготовить мясной рулет. Теперь поделимся рецептом аппетитной закуски из самого дешевого, тонкого сала.

Рулет Мозаика выручит вас в случаях, когда нужно перекусить сытно и вкусно. А приготовление очень простое. Как сделать такую закуску, рассказала кулинарная блоггер Татьяна Шлихтенко.

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг
  • Яйца – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Перец чили – 1 шт
  • Соль – 1 ст. л. (без горки)
  • Чеснок – по вкусу
  • Специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сало нарезаем на тонкие брусочки. Лук и перец чили мелко крошим. Морковь натираем на крупную терку.
  2. Чеснок пропускаем через пресс или измельчаем каким-либо другим образом. Все перемешиваем, солим, добавляем специи.
  3. Разрезаем рукав и расстилаем на поверхности. Выкладываем массу из сала и, окучивая, формируем плотную "колбасу".
  4. Закручиваем в пленку, фиксируем края. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой.
  5. На небольшом огне отвариваем 40 минут после закипания. Готовый рулет охлаждаем под гнетом, с ним же ставим на ночь в холодильник для стабилизации.

Когда закуска стабилизируется, ее можно легко нарезать. Вкусно есть ее прямо с хлебом или жареным картофелем. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные отбивные.

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#Рецепт #Рулет #Сало #Закуска